本日日本：《幪面超人》50周年　限量紀念手錶玩變身

風靡了世界各地大人及小朋友的《幪面超人》系列，相信毋須多介紹。這套早於1971年在日本播放的特攝，今年適逢50周年大日子，相關的紀念產品可謂一浪接一浪，新鮮熱辣有IMPERIAL ENTERPRISES INC.炮製的「幪面超人生誕50周年Premium Watch」。此錶採用黑色作主調，錶身以幪面超人1號的變身腰帶作靈感設計，當中不乏令粉絲心動的細節位，例如讓人聯想到變身情景的轉動錶盤，而紅色的秒針則有絕招「風雷電」的剪影，就連背面也刻有幪面超人1號騎着颶風號的圖像。而包裝盒也落足心機，盒蓋以燙銀印上《幪》50周年紀念的Logo，而盒內則附有擺出有型甫士的幪面超人圖片，無論手錶本身抑或包裝都充滿驚喜！此錶限量生產5,000隻，每隻均刻有發行號碼。現於PREMICO網店有售，售49,280日圓（約HK$3,351），將於12月下旬起發貨。