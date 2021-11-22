姚子羚獲驚喜慶生！賴慰玲恨加咀戲被黎耀祥嗌死開

藝人姚子羚、張振朗、譚俊彥及賴慰玲等，今下（22日）現身大埔為無綫台慶劇《拳王》宣傳，場面熱鬧。11月生日的子羚及孟希璘獲一眾拍檔推出蛋榚送驚喜，令她們感動非常。子羚昨日（21日）生日，與多年朋友及家人舉行派對：「我帶埋隻狗去，似工人姐姐多啲，因為要放狗，我都有畀少少蛋榚佢食。（有乜生日願望？）切咗好多次蛋榚，講咗好多生日願望，我嘅願望就係所有願望都成真，哈哈！係咪講咗出嚟唔靈㗎？我講一個啦，希望《拳》劇創佳績，呢套劇為我帶嚟好成績。」

談到生日禮物，子羚表示有收花及手造蛋榚，當問到是否追求者，她說：「唔知呢！男男女女都有，真係好窩心。」至於台慶夜獲得2萬5千元大利是，但差點錯過領奬，她說：「我當時喺度黐膠紙（防走光），但事前唔知點解都有啲預感，後來聽到自己個名，連奔帶跑趕返入去，有諗過除鞋走，但驚嘥時間！（諗住用嚟做乜？）個個見我都話請食飯，可以要倒貼，咁都冇所謂，我覺得係個Luck！」

愛得低調

賴慰玲於《拳》劇中與黎耀祥飾演一對，但劇情交代拍拖相當低調：「黎耀祥個角色好似唔想承認我咁，所以我覺得加場咀戲會比較好，我有主動提議，但祥仔叫我死開！我同黎耀祥兩公婆關係好好，記得去年倒數我哋都一齊，已經好似家人一樣。我同黎耀祥有5日戲係得我哋兩個人拍咋，幾年前我哋合作時我演過佢個女，今次做情人好有難度，佢喺我心目中係好有歷練嘅前輩。」