究竟忠定奸？馬國明成網民最受歡迎「仁醫」

藝人馬國明、鍾嘉欣、鄭嘉穎等主演的劇集《星空下的仁醫》今晚（22日）9時半播映大結局，劇中焚爺（鄭嘉穎飾）及Eman（鍾嘉欣飾）大受歡迎，尤其二人於劇中有不少晒演技機會，當中Eman痛失愛兒一幕，二人的痛心爆喊令網民為之折服。

反觀飾演Amos的馬國明，由於角色性格內斂，表情反應較細微；加上Amos有時為了達到目的會耍手段，相對較難入屋。不過，隨着劇情推進，觀眾終明白他的外冷內熱，縱然沒有宣之於口，但對病人甚為關心，故此正評漸多，網民留言：「我喜歡Amos，現實中只有Amos才能站得更穩，幫到更多的人。」、「Amos不嬲都係好醫生，只不過有時做事會耍手段，並不代表佢唔關心病人。」

而暗藏一顆熾熱心的Amos，大結局將遇上危機！觀乎官方大結局預告片，Amos被其中疑似性侵女兒的父親指控「見死不救」，因此遭懷疑專業失德而需接受審訊；只見他於整條預告片中心事重重，加上海琪（周家怡飾）緊張的反應，情況更是讓人擔心！到底Amos有否真的見死不救？假若Amos真的被判專業失德，兒科中心的發展計劃又會否因而擱置？與Amos同樣亦正亦邪的鍾教授（龔慈恩飾），據知今晚亦會交代她當年涉及醫療事故的終極真相，鍾教授到底是正是邪屆時自有分曉。