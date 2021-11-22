冷鋒到～烤肉粵菜有優惠

點會估到冷鋒到都有飲食優惠呢？係，有人氣羊烤肉主題店就噱頭十足推出「冷鋒限定」優惠，加上食羊，即時暖胃又暖身，而另一間酒店中菜廳不約而同玩噱頭，推出粵菜放題，當中有冬日暖胃之選的迷你荔芋油鴨煲，前提係，放題任食，加上多款菜式即點即煮食到飽，寒風中送暖！

羊肉控烤肉迷搶試

去過北海道旅行嘅，對當地人氣嘅成吉思汗烤肉絕不陌生，作為以羊肉為主角嘅烤肉，係冬日驅寒補虛首選，而位於銅鑼灣嘅人氣羊烤肉主題食店「燒肉酒場」就由今日起至11月30日期間，推出「冷鋒限定」優惠，只要巴絲打下單前出示當日（任何時間）天文台顯示氣溫低於攝氏20度嘅屏幕截圖相片，即享當日全場全日所有羊食即加碼增量50%（包括午市及晚市）。餐廳選用新西蘭同蒙古入口嘅新鮮羊肉，兩地羊肉品質都以軟嫩多汁為賣點，當中有罕見嘅新西蘭羊軟骨、新西蘭連骨羊腿、蒙古羊架、蒙古羊油卷等，又有新鮮黑草羊內臟，如羊肺，羊心，羊肚和羊肝，自問係羊肉控嘅話千祈咪錯過喇！

食肉獸粵菜控擦餐飽

位於汀九嘅帝景酒店麗都軒自重新裝修以來，搞作多多，先有高質嘅午市點心放題，再有即日至2022年1月28日推出嘅「珍饈‧粵饌 120分鐘晚市粵菜放題」，由中菜總廚劉耀強師傅率領其團隊帶來逾30款粵菜及甜品，有鎮江肴肉、椒鹽三文魚頭腩、糖醋小排骨等。冷鋒到，當然不少得巧手肉肉菜式及暖身菜，好似迷你荔芋油鴨煲、荷香花雕滷和牛肋條、菠蘿咕嚕肉等，放題任食，幾多兩煲荔芋油鴨煲，成身暖笠笠，再來多款甜入心美點如雪燕楊枝甘露、圓肉百合燉桃膠等滋補養顏甜品，絕對大滿足！餐廳更推出預訂優惠，於3天之前預訂並全數繳付，即享7折優惠，位位平百多元，抵！