飛來艷福　激戰大滿足

男人總愛幻想飛來艷福，日本AV界嘅《逆獵艷系列》就正正滿足男人呢種幻想，講述女優隨街溝仔再一齊去開房，全程由女方做主導，男方只要配合動作就可以享盡床上快感，真係大滿足呀！

如狼似虎

由Moodyz推出嘅《粗俗裸露公開猥褻蕩女》，講述最近有個網絡傳聞，喺社區有一位猥褻蕩女於深夜出現，佢就係又靚女又好波嘅北野未奈，每次出動都會向目標男人拋眉弄眼，然後勾引對方去開房！上到房之後，阿妹會全程自動波，如狼似虎咁捉住男方瘋狂激戰，唔單止打真軍，最後更中出收場！不過男方當然要付出代價，就係滿足唔到阿妹嘅話，唔使旨意可以返屋企，搞到社區內嘅男人對未奈又愛又恨！

玩足24小時

喺PREMIUM出品嘅《星奈愛是逆獵艷癡女》中，放蕩小惡魔星奈愛喺深夜時分走到街上獵男，見到一間屋嘅車房仲開住燈就即刻走入去向男戶主索吻，令對方暈晒大浪，兩人先喺車房展開連場激戰，之後愛妹再帶男方去開房，到第二朝早又嚟番場「晨操」，然後兩人就去拍拖行街街，真係好似一對恩愛情侶咁！不過愛妹愈來愈狼胎，拎出拘束道具綁住男方百般玩弄，結果喺一日之內，都唔知被愛妹引爆咗幾多次，差啲精盡人亡呀！

盡情纏綿

喺呢部《直至首班火車開出前盡情中出》入面，山岸逢花會進行一次無劇本嘅AV拍攝挑戰，就係要隨街搵一個願意同佢演出AV嘅男人，結果佢成功搵到一位中產大叔幫手。當晚逢花去到大叔嘅屋企借宿，期間兩人進行連場大戰，由大床玩到入浴室，臨瞓前都要執多劑，到清晨時分，花妹仍然唔肯放過大叔，喺第一班火車開出之前，將對方盡情榨乾，好彩大叔亦有啲料到，全程配合滿足晒花妹嘅要求。

簡評

正因為溝女麻煩，所以不難發現家陣好多男人都疊埋心水做單身貴族，不過當然亦會幻想自己會畀女溝，最好情節同《逆獵艷系列》一樣啦！喺3部作品中，本仙最鍾意北野未奈主演嘅《粗俗裸露公開猥褻蕩女》，一來阿妹艷麗且身材激凸，二來佢嘅演出夠晒豪放又放蕩，完全演繹出蕩女嗰種以性為樂嘅狂野態度，將男人盡情榨乾。