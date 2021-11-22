十月初五的陽光？何依婷中暑要冰鎮　羅天宇底褲濕

藝人胡鴻鈞、羅天宇和何依婷等今晚（22日）出席無綫台慶劇《十月初五的月光》首播活動，他們異口同聲表示劇組上下為演出付出不少，捱更抵夜之餘，還要忍受暴曬，即使天宇皮膚容易敏感，但仍頂硬上開工。

天宇透露該劇由冬天拍到夏天，由於戲服全是大褸，冬天開工的確舒服，但夏天卻拍到底褲都濕透：「我都有帶定一、兩條喺車度替換，啲衫就掠乾再過。」依婷被問到也拍到內衣全濕？她笑說：「我冇留意喎！不過我有攝啲冰袋喺衫入面，半個鐘頭換一次。（咁咪顯得好有身材？）好細包啫，同埋啲衫太厚，記得有一日我仲拍到出現熱衰竭，有少少中暑，要睇醫生同食藥。」面對天宇爆汗，依婷自言身上香水味太香，故完全聞不到對方臭汗味。天宇即自爆於等埋位時也發生意外：「我落樓梯差錯腳拗柴，整親右腳，胡鴻鈞又係整親同一邊腳，大家都有意外，好孱弱。」

拍攝遇意外

而胡鴻鈞對於拍攝時曾發生意外導致骨裂，不諱言是好事：「我入面見紅嘛，代表收視會『長虹』。」更指不擔心外間把該劇新舊版本作比較，認為所有事都已成定局：「我係非常期待嘅，之前監製剪完片我都忍住唔睇，等首映先睇。（有冇叫緋聞女友蔡思貝捧場？）冇特別叫朋友睇，好嘢自然有人欣賞，唔需要刻意宣傳。」