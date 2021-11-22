Bonnie Rotten　四國混血　愉虐天后

喺好多人心目中美國四仔脫星嘅形象，都係皮光肉滑留有一把金髮，事實上佢哋有好多唔同嘅造型，好似天后級脫星Bonnie Rotten咁，一身紋身形象火辣，更係深受四仔迷歡迎。

與別不同

如果將成人模特兒出身嘅脫星比喻做小綿羊嘅話，咁紋身辣妹Bonnie Rotten絕對係隻大灰狼！事關喺美國俄亥俄州出生嘅佢，擁有意大利、德國、波蘭及猶太血統，由於性格反叛，因而令家人擔心佢日後唔知從事乜嘢工作，不過佢其實早已有決定，就係朝成人行業發展，一係做脫衣舞女郎，一係做成人網絡主播，結果佢揀咗前者，高中畢業後喺成人俱樂部表演跳艷舞。

佢憑住火辣身材及狂野魅力而大受客人歡迎，更被邀請參加脫衣舞女郎選美比賽，結果不但奪得冠軍，更因而認識到四仔業界嘅資深人士，喺對方介紹下跟脫星事務所簽約，更獲兩間著名四仔片廠Digital Sin及New Sensations聯手為佢打造出道作《Meet Bonnie》，廠方亦大讚Bonnie Rotten散發出與別不同嘅氣質，勢必掀起狂野熱潮。

自導自演

出道作推出後，不但令人氣爆紅，更喺Inked及Nightmoves頒獎禮奪得「最佳新進脫星」，不過佢冇恃紅生驕，反而更加努力鍛煉床技，更向前輩熟女天后Veronica Avluv學習潮吹絕技，自此佢便主力演出愉虐題材作品，成為新一代愉虐天后。

講到佢嘅事業高峰期，就係憑住演出《The Gangbang Of Bonnie Rotten》，2014年喺AVN頒獎禮榮獲「最佳脫星」殊榮，足見佢實力超強！

名成利就之後，佢嘗試自導自演作品《Cape Fear XXX》，原來佢嘅執導功力亦相當出色，真係多才多藝，更喺2015年嘅AVN、XRCO及Inked頒獎禮獲得「最佳導演」。不過可能係一直太忙碌工作，令佢覺得相當疲累，2016年突然宣布引退，好彩兩年後佢以Brazzers合約脫星身份回歸，再次展開四仔事業。

Profile

出生日期：1993年5月9日

身高：170cm

三圍：34DD-24-34

Bonnie Rotten復出之後能量大爆發，先後為Brazzers、Digital Playground、Reality Kings等多間著名四仔片廠執導外，更頻頻喺電視節目上亮相。而近年佢愛上射擊運動，經常喺社交網分享佢參加射擊比賽嘅影片，果然係一位能量十足嘅狂野脫星。