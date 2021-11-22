出新歌搏頒獎禮入場券　P1X3L志在參與

環球組合P1X3L今晚（22日）舉行處男Fans Meeting暨新歌《Just Lean On Me》MV首播會，現場招待約百多名Fans，全體以尖叫聲歡迎偶像登場，場面非常墟冚！

席間他們除了首次跳唱新歌之外，還跟Fans近距離玩遊戲，壓軸環節更進行大抽獎，獎品正是3子的貼身飾物，吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）分別忍痛送出頸鏈、戒指及耳環，笑問會否「加碼」，即場脫去身上衣服送出？Marco抵死笑指：「我唔驚除呀！只係覺得喺呢個場合除衫有啲怪，哈哈！」Phoebus及George聞言一致大讚對方身材是隊中最勁，更呼籲大家要密切留意Marco於ViuTV新劇《i.SWIM》中的「亮眼」演出，而Phoebus及George亦同樣有參演，後者自嘲絕對符合劇情的中學生身材：「唔需要太期待，我唔似張繼聰咁大隻。」前者則自評屬於中規中矩：「我係食極唔肥，呢段時間都諗緊辦法增肥練肌，仲要拍多大約兩個星期，主要都係落水戲，所以好凍！」

講到事隔約10個月發布第二首新歌，3子表示相當興奮，新歌推出後收到好多支持及鼓勵，問到是否拎到頒獎禮入場券？他們直言若工作、時間許可，都希望出席所有頒獎禮，不過都要由公司安排，提到他們今年有份角逐新人及組合獎時，3子卻坦言志在參與：「想入去坐，睇頒獎禮，覺得攞獎機會未必大，始終年尾先出第2首歌，時間有啲輸蝕，我哋有大志！期望下年攞歌曲獎同舉行音樂會！」