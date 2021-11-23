【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月十九乙亥火建日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：出行、修造、會友

忌：嫁娶、栽種、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

親和力強，出席社交場合，可拓展人際網絡！

金牛座

有需要與人交涉，麻煩多得令你無法招架。

雙子座

頭腦靈活，不怕面對難題，工作表現受嘉許。

巨蟹座

待人接物受偏見影響，有可能作出錯誤判斷。

獅子座

工作運欠佳，受辦公室政治折磨，身心俱疲。

處女座

生活不太如意，信心受挫，宜盡快調整心態。

天秤座

投資做生意出現難關，稍一不慎將負債收場。

天蠍座

有貪玩傾向，做事易分心，工作進度受拖累。

人馬座

遇到問題找前輩商討，有助發現自己的盲點。

山羊座

關心友人近況，主動送上問候，人緣會更好。

水瓶座

財運一般，調整投資策略前，務必做足功課。

雙魚座

忙得有點自顧不暇，要學懂婉拒別人的請求。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）蛇 情緒差

鼠

事業運強，做事快靚正，上位有希望！

牛

工作運不太好，待人接物宜保持冷靜。

虎

幹勁十足，建議把全副精力投入工作。

兔

神采飛揚，才思敏捷，社交表現卓越。

龍

愛情運上升，趁勢約會伴侶，甜在心頭。

蛇

是日沖煞，情緒易失控，宜保持低調。

馬

認清工作目標，事業發展可更上一層樓。

羊

人緣運佳，跟同事相處融洽，工作順利。

猴

容易受到外界干擾，做事難集中精神。

雞

各種阻滯相繼消失，工作表現突飛猛進。

狗

人際關係良好，懂得包容可結織有緣人。

豬

桃花運一般，遇到心儀對象也難有進展。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

搵個好伙記

眉濃：想搵個責任心重的人，可以選擇眼眉濃密的人，這些人承擔力強，應承了的事情，會努力去完成，縱使過程艱巨，甚至吃虧，也不容易放棄，但這種人非常要面，也很有性格，屬於要面不要錢的一類人，所以不可以在眾人面前當面斥責，否則容易一拍兩散。

鼻形端正緊密：想搵人為公司守財，控制開支、掌管財政等事宜，需要找一個鼻形端正而鼻孔緊密的人，這些人對錢銀的感覺敏銳，而且攻守有序，每動用一分一毫，都會思前想後，雖然算是一名守財奴，但至少會為公司的財政把關。如果鼻露外孔，在錢銀上會比較疏爽，不懂開源節流，容易令公司有損失。

仰月咀：想找做前線的公關，又或要接觸客人的Sales，就要找咀唇線條優美的仰月咀，形狀是彎彎的，就像棱角一樣，這些人的表達能力強，說話技巧優美，死都可以抝番生，可以為公司爭取不少生意及宣傳。

耳後見腮：這是一種反骨的相，有些人以為腮骨大便是，但其實必須要配合腮骨大而冇肉，骨感很重才是。這些人往往食碗面、反碗底，不念舊情，更不懂感恩，自私心極重，會為利益推翻一切。