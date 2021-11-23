密謀復出　大S無悔離婚：希望小菲找到更適合的伴侶

現年45歲的台灣女星徐熙媛（大S），半年來多次被指與內地商人老公汪小菲離婚，直至昨日被爆已向台灣地方法院申請離婚後，雙方始發聲明承認決定和平解除夫妻關係。要待法庭判決如何跟汪小菲分配9億台幣（約2.5億港元）財產的大S，昨日首度開腔，無怨也無恨，公開祝福汪小菲能找到第二春外，她更一早為復出埋下伏線，與妹妹徐熙娣（小S）打天下。

與內地商人汪小菲見面4次就閃訂終身、為求子甘破13年茹素習慣、甚至產子時險喪命的大S，昨日正式宣布夫妻關係10年止步。昨日突然有消息指他們已委託律師在台灣辦理離婚手續，大S並於本月初向台北地方法院遞狀申請離婚，並就雙方於台灣達9億台幣的財產及子女撫養權等進行調解外，更有指汪小菲今年9月現身台灣，根本不是跟大S團聚，而是商談離婚事宜。

消息傳出後，大S及汪小菲隨即透過律師發出聯合聲明，稱已經決定和平解除婚姻關係，指是經過認真及慎重的考慮，已於近日辦理相關手續：「有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身份愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。」

祝「前夫」覓第二春

近半年不時傳出離婚消息，源於今年6月大S突然公開稱正在辦離婚手續，有傳是難忍汪小菲「衰多口」常公開議政談及內地及台灣，導火線有傳更是疫情期間，汪小菲見有台灣確診者飛往廈門後，即發文批評指「歷史書裏記着這漢奸」，又稱其身在台北的家人未能接種疫苗，此番言論直推大S處於超尷尬的位置，同時網民狂批「台灣女婿」汪小菲在台灣吸金但又要批評。雖然大S當時稱離婚，惟汪小菲、汪母張蘭及大S母親等全部聲稱不知情。直至早前再傳婚變，汪小菲一改直接否認的態度，並刪除與大S相關的短片及合照等，離婚實在有迹可尋。

半年來一直對婚變傳聞沉默的大S，昨日在發聲明後開腔，對於離婚心情，她說：「我很平靜。離婚是我們共同的決定，一切都很平和。我希望小菲永遠過得比我好，小菲和我會是永遠的朋友。」更指離婚原因是「聚少離多，漸漸變友誼。」被問到會否後悔結婚，她說：「一點都不會，反而很感謝。」又祝福汪小菲未來能找到第二春：「非常祝福小菲找個更適合他的伴兒。」至於她會否期待下一個男人會更好？她說：「我自己隨緣。」對於如何安頓一對子女，她明確表示雙方共同撫養：「小菲很愛孩子，目前孩子先跟我住，但將來會依孩子的意願，住哪裏都有可能。」

鋪路復出演藝界

自言平靜面對離婚的大S，似乎已習慣重回單身生活，日前被網民發現她獨自大歎價值1萬港元的白松露大餐，一副自得其樂，同時外間有傳她早已為復出演藝圈埋下伏筆，因妹妹小S首次獨挑大樑、將推出的網絡節目《熙娣想聊》中，大S是製作人。然而與姐姐感情要好的小S也早有心理準備，據知在本月初曾向朋友透露，指大S「正在追求幸福的道路上」。