香港郵政公布二○二二年一月至六月郵票發行資訊

【特約報道】香港郵政公布二○二二年一月至六月期間發行的六套特別郵票，題材豐富，各具風格，令人耳目一新。

即將發行的郵票系列涵蓋多個主題，包括國家發展、國際盛事及本地文化。其中最精彩的是，以「粵港澳大灣區發展」為題發行的一套郵票，將於二○二二年二月十八日（星期五）推出。大灣區包括香港、澳門兩個特別行政區及廣東省九個城市。大灣區建設是國家的重大發展戰略，香港積極把握新的機遇，並主動參與推動區內的深度融合，打造宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。

另一套以「中國航天發展」為題的郵票小型張，描繪了中國航天自一九七○年起的重大發展里程。以宇宙設計的橢圓形郵票小型張內含兩枚圓形郵票，好像透過宇宙船的窗戶觀看太空。

香港郵政亦一如以往於農曆新年前推出以來年生肖為主題的特別郵票，共迎新歲。「歲次壬寅（虎年）」生肖郵票以虎為造型的工藝品作設計，屆時亦會同步推出「十二生肖金銀郵票小型張——健牛福虎」，展示配對成雙的健牛與福虎，為佳節增添喜慶。

東京2020奧運和殘疾人奧運會完滿結束後，2022年北京第24屆冬季奧林匹克運動會將於二○二二年二月舉行，這是中國第一次舉辦冬季奧運會。為此，香港郵政將發行一套郵票，展示不同比賽項目，延續市民對奧運的熱情。

二○二一年推出的「香港懷舊小食」郵票廣受歡迎，香港郵政將發行「香港懷舊小食II」，以香港各式地道小食，體現地道生活飲食文化，郵票愛好者絕對不能錯過。

香港故宮文化博物館位於西九文化區西端，計劃於二○二二年年中對外開放。博物館將以嶄新的策展手法，從香港角度出發，結合環球視野，展出故宮博物院及其他世界重要文化機構的珍藏。「香港故宮文化博物館」特別郵票展示博物館來自故宮博物院的珍貴藏品。大眾可把方寸裏的珍貴藏品帶回家鑑賞，也可透過這款郵票把寶貴的文物介紹給海外親友。

顧客由即日起，可於香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或「郵票．郵趣@Hongkong Post Stamps」Facebook專頁（www.facebook.com/HKPStamps）預訂以上各款郵品。凡於十二月六日（星期一）或之前預訂郵品的顧客，即可獲贈精美禮品及獎賞積分。如欲查詢訂購事宜，可瀏覽郵票策劃及拓展處網頁，或致電香港郵政集郵組熱線2785 5711。