主持訪問前冇聽新碟　激嬲天后Adele中止訪問

英國靚聲天后Adele最近復出樂壇推出新大碟《30》，而近日她忙於在英國為新碟宣傳。來自世界各地的傳媒早前獲邀到英國倫敦訪問Adele，其中包括澳洲電視台第7台的節目《Weekend Sunrise》主持Matt Doran。他獲邀請由澳洲悉尼飛抵倫敦訪問她。不過他因為冇做功課訪問前聽新碟而激嬲Adele！

據知訪問期間Adele問Matt覺得她的新碟如何，他竟然自爆沒有聽過。Adele即嬲爆中止訪問並離開，她所屬的索尼唱片公司禁止Matt播放那段訪問。由於Matt是澳洲惟一獲邀採訪的傳媒，最後搞到澳洲成為惟一一個國家沒有Adele的一對一訪問。有消息指澳洲第7台對此大為不滿並停止Matt的工作兩周，電視台認為他應該要事前做足資料搜集！

不過消息傳出後Matt接受澳洲傳媒訪問時否認被停工，並堅稱Adele沒有嬲爆走人，只是因為整個訪問原定20分鐘，但因已超時9分鐘。所以她才離開訪問現場。而他解釋自己因為出發前沒有察覺唱片公司傳來連結新碟歌曲的電郵因而錯過了。