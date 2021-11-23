被記者問與奇洛李維斯緋聞　珊迪娜布洛咁樣回應　

奧斯卡金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）和男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）90年代初因合作賣座動作片《生死時速》（SPEED）而成為經典銀幕情侶，當年曾一度傳出他們戲假情真撻着。而已名花有主的珊迪娜近日接受雜誌訪問時就回應當年的緋聞。

57歲的她被記者問和奇洛有否搭上過，她即回答：「沒有。但有邊個知？我感覺奇洛係啲可以同所有拍過拖嘅女人做好朋友嘅男人。我唔認為有任何人會講佢壞話。唔知呢，我只係喺平行嘅道路上一齊長大，然後一齊約食飯，一齊努力工作。時間越長，我就愈敬畏佢。如果佢飛咗我令我嬲，我仲會唔會咁樣講？唔會囉。」而奇洛亦在同一雜誌的訪問中表示好希望與珊迪娜再合作，並大讚她是出眾的藝人，他們產生好好的化學作用。

奇洛在訪問中亦再度提及與舊拍檔雲露娜維達（Winona Ryder）的「婚姻」，幾年前雲露娜受訪時爆他們拍攝《吸血殭屍：驚情四百年》（Bram Stoker's Dracula）中一場結婚戲時，導演哥普拉（Francis Ford Coppola）聘請了一真正的羅馬尼亞神父為他們主持婚禮，所以她認為自己已和奇洛結咗婚。而奇洛受訪時就回應事件。他說：「我哋在真正嘅神父一齊拍婚禮儀式。雲露娜同哥普拉都係咁講（已結婚）。所以，我諗我哋喺上帝眼中已婚。」