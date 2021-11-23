意式中東風外賣店　同頹飯講再見

繁忙的打工仔，每日在午餐的時段都要分秒必爭，行慢一步有排等位，唔想同人逼會選擇買飯盒。又或放工返屋企，懶懶閒唔想煮，都想買外賣返屋企慢慢嘆，近日坊間就有高質外賣店開業，無論是正宗的意大利菜，又或是中東風格美食都有，選擇種類多咗，偶然都可以同頹飯講Bye Bye。

那不勒斯美食

大班人食飯，一個巨型薄餅加幾個意粉足以餵飽大家。剛於跑馬地開業的那不勒斯（又稱拿坡里）薄餅外賣專門店Little Napoli，為保留原汁原味，特設當地傳統的石窰烤爐烤製薄餅，客人即點即做，傳統系列有番茄醬和芝士等製作的Margherita，加入沙樂美腸和辣椒碎製作的Diavola。特色系列有選用意式燒肉製作的Rustica，加入意大利茴香豬肉腸、西蘭花葉等的Vesuviana。另外還有炸意式餡餅、焗意式三文治等，讓大家感受到正宗那不勒斯美食。

特色中東風

香港有多國的美食提供，除了東南亞和歐洲菜式，富異國情調的中東菜亦有市場。中環中東餐廳BEDU早前於同區開設同風格外賣店Little BEDU，會提供多款沙律及午餐盒，當中會選用餐廳大廚自家製的醬汁作配搭，有手撕羊肩、葡萄乾、番茄粒和乳酪醬打造Jordan，Tel Aviv則是炸魚、水煮蛋配鷹嘴豆蓉，另外還有炸番薯鷹嘴豆餅、經香料醃製的雞肉配乳酪醬和煙熏香腸配蜂蜜乳酪醬、塔布勒沙律等，讓大家感受到中東風味。