東冲有料到：泰國冇問題？

早前有調查表示，曼谷有7成人因疫情關係不會出外慶祝，但結果到處都是人山人海，跟調查結果構成極大對比。（胡慧冲提供）

執筆之時適逢曼谷水燈節的第二天（11月20日），新冠確診數字為6,500多宗，比前一天略低。

不經不覺，泰國對外開關己經20天了，相關的影響其實已可略窺一斑。回想當初宣布要開關時，有些人抱觀望態度，但亦有部分人大潑冷水表示不看好，但從這三個禮拜的確診數字來看，慶幸開放外國旅客進來後並沒有令當地居民的情況惡化。

與此同時，看見曼谷很多地方如Khao San路等已恢復人流，而水燈節晚上亦有很多大型活動。其實在水燈節舉行的前一天曾有調查表示，曼谷有7成人會因疫情關係不會出外慶祝……但我跟拍攝隊伍到訪多個地方採訪節日情況時，卻處處都是人山人海！跟調查結果構成極大對比。

可能有超過一半曼谷人認為接種了兩劑疫苗後，便不再害怕新冠肺炎帶來的威脅，可以與病菌共存，眼見情況也的確與如此。水燈節的晚上我入住了曼谷的半島酒店，由於要遵守政府定下的規矩，酒店只可租出五成的房間，以為當日沒有多少人會入住，但據知差不多接近Full House租出，而且都是泰國人入住。

似乎泰國人已「被困」得太久了，想趁水燈節一家大細吃好住好的，順道欣賞河邊煙花。而水燈節的晚上，河邊的8間酒店更破天荒地聯手接力發放煙花，就算是之前除夕倒數的大日子，也只有Icon Siam、半島及文華東方三大巨頭一起發放，現在就連水燈節也促成了8間酒店聯手，可想而知當地人有多興奮！以此推斷，相信年底除夕倒數將會更為墟冚、更大陣仗，大家拭目以待！

但願確診數字一天比一天少，泰國能給予大家信心證明當地冇問題，包括香港政府。

胡慧冲