重新啟航！台灣經典懷舊列車帶你賞美景

去台灣來一趟鐵道遊是不少旅客的心頭好，當地最近便將已停駛、有逾50年歷史的台鐵藍皮普快列車進行翻新，化身為觀光列車「藍皮解憂號」重新行駛於屏東枋寮與台東之間，可以打開車窗兼復古的賣相成為了網絡熱話。另外還有阿里山即將推出的蒸汽火車賞楓行程、及太平山國家森林遊樂區的蹦蹦車亦重開，滿足了鐵道迷對懷舊列車的嚮往！

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重新整修 開窗看海

屬「老爺級火車」的藍皮普快列車，是台鐵列車中唯一可打開窗戶、沒有冷氣只有電風扇的列車，因載客率不高、加上鐵路電氣化完工關係，令這輛火車於上年年底停駛。但由於本身太有特色，終翻新成「藍皮解憂號」於上月再度行駛。車身換上了復古的「浪漫藍」，而車廂的吊扇、綠色皮座椅、可開關的車窗均經過重新整修，更保留一間復古「骨董級循環式廁所」。列車於南迴線提供每日一班次往返屏東枋寮站至台東站，途經巴士海峽到太平洋海岸，從隴西站後更會將時速75公里放慢為20公里，當經過多良站時便可慢慢飽覽無邊際大海。而且去、回程分別停靠太麻里、金崙等車站，讓乘客可落車前往「台版櫻木花道平交道」等打卡熱點。 單程約需3個小時，票價每位NT$299起（約HK$83），另有多種旅遊套票選擇。

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蒸汽火車 鐵道賞楓

說起台灣的懷舊列車，不得不提有百年歷史的蒸汽火車SL-31吧！想乘搭感受箇中滋味的話，要留意林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於12月13、14、20、21、27、28日推出「SL-31蒸汽火車．楓華絕代」主題列車。該管理處其實自2019年起每年12月都會於阿里山森林遊樂區推出賞楓主題列車，今年再接再厲，找來了「漫步在雲端的阿里山」版主及攝影達人黃源明帶領遊客乘搭SL-31蒸汽火車，欣賞全台唯一高山鐵道楓紅之美。列車行經祝山線，以阿里山車站為起終點站，分別前往對高岳車站及沼平車站後回程，途中會落車暢遊多個景點，包括前往對高岳站前兩側木棧道旁、沼平車站二樓及小笠原觀景平台等地欣賞台灣紅榨楓，費用每位NT$2,900（約HK$806，含林鐵車資、導覽費、高山品茗、餐費及限定紀念品）。

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開放式車廂 無遮擋風景

想要另類懷舊列車遊的話，位於宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內的「蹦蹦車」路線會是你杯茶！前身是於1920年代開通的太平山森林鐵路茂興線，蹦蹦車作為昔日太平山伐木時期用來運載木材，因行駛過程中會發出「蹦！蹦！」聲響而得名。60年代隨着伐木事業畫上句號，太平山轉型為森林遊樂區，而蹦蹦車於80年代開始載客營運，起點站為太平山莊，終站為茂興車站，全長3公里，行車時間約20分鐘，特別之處是採用了開放式的車廂，沿途可無遮擋地欣賞檜木林、太平山白櫻花、一葉蘭等，終站還有茂興懷舊步道讓大家入山走走。早前蹦蹦車因山坡工程關係停運4個月，剛於本月初重開，吸引不少遊客專程前來乘搭呢。車費每位NT$180（約HK$50）。