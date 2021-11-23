男神廚房︱伍允龍自爆險死經歷　嘟姐忽晒瑜伽絕技

無綫綜藝節目《男神廚房》昨晚（22日）播出的第10集，「男神召集人」何廣沛請來「武打男神」伍允龍、「校草男神」張馳豪（Aska）、「雞檔男神」李創偉（Catry）及「為食男神」林德信應戰，女神試食團成員則為擅長搞笑兼搞氣氛的伍詠薇、煮餸相當拿手的周汶錡，以及美女廚師Hilda。昨晚的主題菜為「雞鴨鵝」，搞笑的是由於四名男神各有弱點，女神們挑選「處男廚神」時難以下定論；首先眾人鎖定刀功看似一般的張馳豪（Aska），惟獨周汶錡唱反調謂：「佢好有步驟，切嘢同安排嘅程序都OK㗎！」雖然周汶錡如此有信心，眾女神依然拿不定主意，經過多番觀察，最終決定將「處男廚神」頒給Catry，鄭裕玲（嘟姐）指Catry「死因」是食物賣相太差。

節目中，除了伍詠薇落力搞氣氛，但原來伍允龍亦是綜藝能手，表情多多兼大耍「日字直衝拳」及「膀手」等真功夫之餘，當周汶錡要求「打他一拳」時，他又甚為配合地做出「痛死」的表情，逗得女神們相當開心。雖然搞笑，但伍允龍亦有正經面，他昨晚便大方分享首次險入鬼門關的經歷：「我拍第一部戲《少年阿虎》時爭啲死咗，嗰時我跟緊錢嘉樂做替身，場戲要我凌空轉身再面落地，但我轉早咗，條Wire咁啱索住我條頸，好彩拉Wire嘅師傅即時放手。」另昨晚林德信晒瑜伽真功夫的同時，嘟姐忽然技癢表演超凡身手，由於動作夠晒敏捷兼柔軟度足，全場人士為之嘩然！

今晚（23日）播出一集，伍允龍將繼續發揮其搞笑天分，除了「口水多過浪花」遭嘟姐投訴，又大玩「Chef Le Mon」調味手兼表演「騰雞版英文」！至於林德信及張馳豪，則會自彈自唱情歌搏取女神們歡心激。