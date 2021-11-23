被彈樣衰　何泳芍自信爆棚：審美眼光人人唔同

藝人何泳芍（Honey）3年前參選港姐入行，她形容這段日子「經歷好多」，更曾盛傳因「樣衰」而被調離《學是學非》。談到當初參加選美，Honey坦言：「以香港人普遍對美嘅標準嚟睇，我根本唔算係靚女，入行就係要打破常規，同埋當時我想推廣潛水。（成日畀人話似菲律賓人？）係，但喺外國呢樣唔係貶意，反而係讚你有異國風情，只係香港呢個地方比較奇怪，所以我寧願你直接話我樣衰！」

Honey本身不覺自己「樣衰」，又感激表示：「被傳樣衰時，都好多人跳出嚟撐我，當初聽到呢啲傳聞都會有啲唔開心嘅，但審美眼光人人唔同，可能有人好鍾意我呢type呢。我唔係經典女神，自己都接受唔到皮膚白。自問當時做主持都盡咗力，當然如果可以再嚟一次嘅話，應該有更好嘅表現。」

由主持到轉型拍劇，她謙稱發覺自己接觸得愈多，就愈認清自己的不足：「坦白講以前演戲機會唔太多，近期由參演劇集《智能愛人》到《痞子殿下》，演齡都仲未夠1年，我發覺要成為一個真正嘅演員，需要浸淫好耐。當演員其實係好有趣嘅事，感覺就好似我潛水咁，要不停挑戰長時間閉氣，不謀而合都係無盡嘅鍛煉與追求。」

以為只可以做印度西施，

《痞》劇內她的造型相當突出，但暫時卻需要賣關子﹕「我只可以話，啲師兄、師姐（劇中其他拍檔）見到我落妝返工，就話唔認得頭先嗰個係我。」由於天生皮膚蜜糖色，Honey笑指從沒有想到自己有演古裝的機會：「以前幻想自己最多只可以扮演印度西施，依家終於知道大熱天拍古裝嘅感覺，都係嗰句啦，冇經歷過夏天拍古裝，又點算入過行呀？」她激讚男主角周嘉洛「提攜」：「同佢對戲，佢覺得嗰句對白你講會適合啲，就會好大方咁讓畀你講，完全唔會個人主義。」

Honey對自己要求很高，即使演出只是路人甲，她也不想自己「hea演充數」，有時卻適得其反：「例如喺《智》劇有場群戲，我幫自己嘅角色設定係傻更更，點知導演問我做乜傻笑，搞到要take 2再嚟，呢件事令我學精咗，唔好喺唔適當時做啲奇怪嘢影響成場戲，某程度上演出係要配合大家嘅。」

場地：丸十壽司日本食堂＠朗豪坊