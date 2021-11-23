特色早午餐　黑啤雞尾酒你飲過未？

雞尾酒大家飲唔少，那黑啤雞尾酒呢？最近有餐廳酒吧就與全球知名黑啤品牌合作，推出一日限定的早午餐，帶來多款阿根廷布宜諾斯艾利斯美食，以及限定的黑啤雞尾酒呢！南美風味以外，有星級酒店帶來歐洲的西班牙地道滋味，讓大家品味兩地熱情滋味。

黑啤主題無限Grill

知名黑啤品牌健力士與時尚餐廳酒吧Boticario Bar and Grill合作、於11月27日（周六）舉辦首個「週末狂想Grill」（週末啤酒燒烤早午餐）限定美食體驗，屆時會有阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）20世紀初全盛時期的特色美食，由於品牌黑啤的麥芽甜味與燒烤美食的焦香非常匹配，更能將風味昇華；而甘甜豐厚的黑啤更是紅肉與海鮮的最佳搭配。故餐廳當日會特設自助吧提供多款前菜和熱盤，包括特色濃湯、香滑炒蛋、香烤番茄和薯仔、黑啤煮西班牙燉辣肉醬、墨西哥薄餅和特色班戟伴黑啤酒汁，亦會即席烹調牛柳串燒配黑啤胡椒汁、西班牙風乾香腸配阿根廷青醬，以及烤大蝦串配墨西哥辣椒醬等主菜，並有多款新鮮生果和甜品添呢！酒吧團隊更即場調製兩款限定黑啤雞尾酒，包括Black Magic和Island Stout，前者以香蕉利口酒、核桃苦艾酒和黑啤調混；後者則用椰子冧酒、黑啤和椰子芋頭啤酒泡調製而成，當然不少得無限供應的健力士生啤酒，還有專人在場教大家如何倒出完美比例的生啤酒，美味加乘之餘，將場內氣氛帶到最高潮。

西班牙地道風味

位於中環的香港美利酒店大堂的Murray Lane，由即日起至12月5日、逢周六、日推出全新「西班牙地道滋味早午餐」，由來自巴塞隆拿的行政總廚Edgard Sanuy親自主理，選用從西班牙新鮮空運到港的辣椒、血腸、辣肉腸、八爪魚等材料，細至橄欖油亦是從他家鄉附近栽種的橄欖樹製成，帶來多款西班牙小食及精緻甜點等。大家可以品嘗到多款風乾火腿、肉醬、優質芝士、溫熱麵包及酥餅，菜單設逾15款西班牙小食，包括薯仔蛋黃醬沙律、番茄希靈魚沙律、蒜油白鯷魚、西瓜凍湯等，每位客人可點選其中3款享用。不可不試之選還包括微辣且充滿蒜香的西班牙蒜蝦；加利西亞八爪魚配以薯仔及煙熏紅甜椒小食；慢煮雞蛋及薯仔綴以香濃的血腸及豐腴的辣肉腸，同樣別具風味。而烤乳豬及烤肉眼牛扒更會每周輪流於切肉車登場，食肉獸可別錯過！享用早午餐，每人更可免費享用西班牙果酒一杯。