白雲做「愛的鹹豬手」　為代蓮曦丹美遮胸

前落選港姐代蓮曦丹美（Daisy)今日（23日）在尖沙咀舉行首飾發布會，邀請藝人白雲、歌手謝高晉、蔡頌思和鄧梓峰女兒鄧瓊芝等出席，嘉賓的服裝配飾均由Daisy打造，她揀了一襲低胸雪紡裙給白雲，令白雲谷出巨胸，但Daisy身上長裙則太鬆而露bra，白雲為免好友走光，出手為Daisy遮胸，擺到明做「鹹豬手」。

白雲透露與Daisy相識多年，對方是其服裝顧問，她說：「我平時唔係咁fashion，佢喺度我就fashion啲，不過身形唔同，我可以着佢啲衫，佢着唔到我啲衫。」透露2人有意合作做生意，希望做中國風時裝和首飾，對Daisy眼光甚有信心，預計明年籌備，最快後年落實，問會否擔心同閨蜜做生意會有拗撬？白雲說：「以前我同朋友搞過朱古力生意，結果3個朋友，唔見咗1個，好正常，10個朋友10個都話同朋友做生意會有拗撬，上次唔係淨係因為錢銀反目，乜都有啲，呢啲係緣分，緣分走咗，祝你下次好運喇！」

問到可能要搵多幾個朋友一起夾份，以免與Daisy傷感情？白雲相信不會與她因為錢銀反目：「朋友之間唔應該為錢，錢解決到就唔係問題，我好少同人有錢銀問題，可能我比較感性。」

Daisy讚白雲勤力、上進，又性感似仙女，對於白雲說2人不能交換衫着？她說：「我身材扁，佢有曲線，佢有肉哋，係好嘢嚟，我同佢係互相羨慕大家身材。」現場她即時將身上白色披肩給白雲披上，並說：「我嘅係佢，佢嘅係佢。」白雲即講笑：「錢都係。」Daisy表示未曾與人合作做生意，合作原則首要條件不能影響感情：「朋友行先，真心對待，錢銀擺最後。」