胡鴻鈞沖涼片得背脊睇：開騷會晒正面！

歌手胡鴻鈞（Hubert）密鑼緊鼓籌備處男演唱會，今日（23日）去到Band房進行綵排，講到3日後便開騷，但最近還見他頻頻出動宣傳無綫台慶劇《十月初五的月光》，自認打錯如意算盤的Hubert笑說：「發覺原來係冇得閉關㗎！宣傳同時每日又有好多關於演唱會嘅籌備工作要處理。（身體應付到？）還好嘅，心情好興奮，今晚開始會早啲瞓休息多啲。」

好擔心炎明熹

他透露明天（24日）最後衝刺大改造，會去Salon剪髮、做Facial以及試衫：「啲衫係咁改，Stylist話我條腰又瘦咗。（腸胃好番啲未？）冇事啦！」相反，提到擔任嘉賓的炎明熹日前身體不適，出騷時跌親，Hubert直言好擔心，即刻有短訊問候：「佢覆番話身體OK，覺得係佢呢段時間休息得唔係好夠，最近又要考試，加上排山倒海嘅工作，心理影響生理一定有，希望佢頂得順！」

提到他於社交平台上載了一條沖涼片，但零睇頭「冇料到」，Hubert大笑話：「見到我偉大嘅背脊、優美又修長嘅腳板，到時演唱會會有正面睇吓，先吊大家癮先。（見唔見得人？）可以嘅！對自己有信心！（有幾多舊朱古力？）到時睇就知，自己講唔好意思。」笑到屆時會否玩濕身？他抵死笑說：「到時跳舞跳到好大汗都算濕身嘅！」

另外，《叱咤》「我最喜愛的男歌手」最新15強走勢，Hubert被組合ERROR成員肥仔擠走，他坦言不介意，覺得投票是公平公正：「或者之後會in番。（積極拉票？）好隨緣，冇話刻意去拉票，大家喜歡你就喜歡你，出席到叱咤已經好開心。（覺得肥仔有實力？）有睇佢MV、演出，雖然佢係有分量，但四肢非常靈敏，同佢身形不成正比，好有實力，香港樂壇需要多啲新力量！」