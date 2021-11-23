Q：本人三十多歲，由於性格比較偏執和封閉自己，很內向和缺乏勇氣追求異性。後來結識了一名女子，她主動和我上床，而我其實是沒有性經驗，甚麼都由她領着我。她講明不拍拖，但我好想和她拍拖甚至結婚，維持了一個多月的關係，上床數次後，她便開始疏遠我，我想找她也找不到，友人都說她只是逢場作戲，提我不要奢望甚麼。每當有慾望時，我都會想念着她，拿她遺留在我家的衣服去聞她的氣味。現在不能沒有那幾件衣服，不停靠用它們天天自慰，然後睡一覺又麻木返工。我覺得自慰到不能自拔，是不是她開啟了我的性渴望，令我渴望那些事情？我可以怎樣做？

失落的人

A：個人因某些生活經歷或心理因素而導致性格執着和缺乏自信，容易覺得孤單和無人明白我，內心不期然會渴望能在世界上找到一位明白自己、可滿足到身心靈需要的親密伴侶，並長遠一起走下去。閣下一度以為覓得這樣的一位女朋友，且被她的熱情和主動深深迷住。現實歸現實，情緣已逝，閣下亦已察覺到個人陷入了不能抽離的境地，需要認真處理過分沉溺過去的問題。

與那位女子失聯後，她的魅力依然使閣下至今難以自拔，惟有透過性慾的行徑，取用她的衣物作性發洩，所要紓洩的不但只是性慾，更包括對她的思念、個人的內心不安以至不忿。

可以說，閣下密集自慰，並非純粹因為她啟導了你的性慾需求，箇中明顯是夾雜了閣下內心暗藏的自怨自艾以及想不通的事情，例如她是否逢場作戲而已？抱的是哪種心態？於是在百思不解情況下，加上個人性慾，遂不斷以自慰尋求暫時的快感，取代思念的痛苦。然而長此下去，這無助於尋回生活正軌。閣下若想遠離，便要毅然抽身，先行遠離那些令人陷入強迫自慰的私人物品，閣下需好好考慮如何處置那幾件衣服，能做到長痛不如短痛嗎？能斷捨離嗎？動了真情，或許會需要一段過渡方能平復，但若然任由自身停滯和繼續沉溺，復原過程便會變得漫漫長。與此同時，嘗試開拓更廣闊人際關係，給自己安排工餘節目，遠離虛幻的想像。

李偉儀