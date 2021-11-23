張智霖要胡杏兒臨場背對白：佢記性好難佢唔到！

藝人張智霖（Chilam）與胡杏兒於電影《暗殺風暴》中合作，兩人曾先後合作劇集《衝上雲霄II》及《魚躍在花見》等，杏兒表示很喜歡Chilam對演戲的想法，大家每次合作都有不同火花，今次大銀幕首度拍檔亦有新鮮感，尤其是杏兒有一幕臨場背對白的戲，令她印象很深刻，她說：「我記得有一場戲本來嘅對白係佢講，我冇背到佢啲對白，但突然間佢話唔係喎，呢場戲應該係『孟芸』（胡杏兒飾演角色）講，跟住我即刻現場背，係好長嘅對白，都有啲壓力，因為係講大家開緊會，對白係啲資料性嘅嘢，又要講到好熟，都係一個難度，佢真係考起我，但有挑戰都有滿足感。」杏兒稱讚Chilam是個好演員，應該拍更多戲，而Chilam又是個好玩和風趣的人，大家開工時會好開心、好輕鬆。

Chilam和杏兒多次合作，他指杏兒向來對演出非常認真和專業，態度一流。對於杏兒在片場臨時背對白，他說：「大家現場有溝通，係覺得呢段對白由佢講會更加適合，唔會難到佢，佢記性咁好。」Chilam又謂拍《暗》片很順利和開心，除了杏兒，古天樂、吳鎮宇和邱禮濤導演亦時有合作，而且大家好喜歡拍邱導演的電影，因為對方對劇情、拍攝的處理及掌控時間等各方面都很有經驗和準繩，令演員安心又開心。