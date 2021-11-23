白峰美羽　長腿巨乳尤物

近年日本AV界愈來愈多巨乳女優，但係AV迷唔單止想欣賞巨乳，仲想欣賞長腿，如果兩者兼得就最好喇！呢個要求絕對唔難滿足，因為業界當中有唔少長腿巨乳尤物，好似白峰美羽就係其中之一。

高嶺之花

日本AV廠Ideapocket一向致力為AV迷發掘時尚型美女拍AV，過去就有希崎謝茜嘉、天海翼等等，而近年I廠亦有唔少出色嘅專屬女優，包括白峰美羽呢位被喻為擁有名模級數嘅人氣女優。

今年24歲嘅美羽容顏悅目，帶少少冷艷高傲氣質，予人高不可攀嘅感覺，所以被稱為「清楚系高嶺之花」，而I廠亦形容佢為「美形顔！高身長！腳線美！完成形之究極體形！」事實上，I廠的確冇吹水，因為美羽靚女之餘，仲身材高挑，雙腿又修長美觀，而上圍有一對堅挺飽滿嘅F奶，肌膚更加係白裏透紅，簡直可以話係接近完美嘅俏佳人！

演技出眾

美羽喺上年年尾出道，不過就唔係拍AV，而係拍性感寫真，喺寫真DVD作品推出一個月之後，佢就宣告下海拍AV，2021年1月以Ideapocket專屬女優身份登場，備受曯目。

原來入行前，佢曾經喺一間會所做咗3年陪酒孃，可能就係因為見得世面多，所以令佢容易掌握到不同角色嘅演出，大家欣賞美羽嘅作品之時，可以發覺佢除咗床技有水準，演技亦入木三分，當佢同男優搞曖昧關係時，表現得心如鹿撞又羞澀，而佢扮演飢渴癡女時，又可以毫不留情咁一邊露出淫邪笑容，一邊玩弄到男優欲仙欲死，令人睇得興奮又過癮！

白峰美羽近期工作相當忙碌，包括為雜誌拍寫真，以及推出首本個人寫真集，大家想緊貼阿妹嘅工作情況，又想睇到佢嘅性感寫真照，可以多留意其社交網喇。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎7吋

三圍：35F-24-37