張敬軒衝叱咤男歌手　七仙羽「改名」加持一定Work？

張敬軒現身銅鑼灣鬧市拍攝ViuTV節目《七福星》，吸引逾200人圍觀，當穿上啡色大褸的軒仔甫出現時，全場起哄，而陪同他現身還有節目主持人、堪輿學家七仙羽及陳安立。

軒仔在社交網上載七仙羽為她拉票的短片，片中軒仔問七仙羽：「靚女，你係咪有嘢講？」七仙羽就話：「忍唔住，我一定要出聲啦，請大家一定要支持『張劍謙』！『CHIT CHA』903樂壇我最喜愛個男歌手，大家一定要支持…投票！」由於七仙羽的「鄉音太重」，將「張敬軒」講成「張劍謙」，「叱咤」又變成「CHIT CHA」，令身邊的軒仔也忍不住「爆笑」。

另外，「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」將於明年1月1日假亞博舉行，大會公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」15強走勢，「男歌手」分別為張敬軒、Fatboy、MC 張天賦、Tyson Yoshi、江𤒹生、呂爵安、林家謙、周國賢、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、許廷鏗、馮允謙及盧瀚霆。投票經過24小時，截至11月23日正午12時，ERROR成員Fatboy成功入圍，令胡鴻鈞跌出15強之列。女歌手是AGA、Gin Lee、Serrini、王菀之、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、姚焯菲、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、鄭欣宜、衛蘭、謝安琪等。王菀之亦重返十五強，而黃妍則未能躋身入圍。

至於組合就有C AllStar、Dear Jane、ERROR、MC Soho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、ONE PROMISE、per se、P1X3L及五月天等。