唔少男士嘅深宵娛樂係睇四仔,咁深宵「音樂」就梗係片中脫星嘅淫聲浪語啦!唔係講笑,如果睇四仔時調靜音,官能享受絕對係打晒折扣,因為視覺同聽覺一樣咁重要,好似今日介紹嘅幾部作品以吹奏為主題,所以一定要開聲睇喇!

專家精選

令四仔迷睇到血脈沸騰兼聽出耳油嘅作品有唔少,但係對四仔專家嚟講,乜嘢至叫做極品嘅叫床聲呢?咁就要睇呢套由Hustler推出嘅《Staff Favorites》,其最大賣點係所收錄嘅脫星演出片段,均嚟自Hustler嘅專家推介,當中包括製片及導演,從佢哋嘅專業眼光同聽覺嚟挑選出最精彩嘅片段,絕對具有說服力。至於收錄咗邊位脫星嘅演出呢?包括Gianna Dior、Emma Hix、Karlee Grey、Whitney Wright等超過10位脫星,當中更不乏天后級脫星,佢哋實力過人,叫聲更動人。

重溫經典

講到最蝕骨銷魂嘅呻吟聲,必數呢位嚟自俄羅斯嘅蘿莉天后脫星Gina Gerson,2012年出道嘅佢,演出作品眾多,應該從邊套開始睇好呢?最近片廠Private就為佢推出由出道以嚟嘅精彩合輯《The Best of Gina Gerson》,等大家可以一次過重溫佢嘅經典演出,從迎戰大雪茄男優、制服誘惑、車震初體驗及野外狂歡等場面都有齊,每幕都極盡官能享受,令四仔迷聽得興奮又睇得過癮,值得大家一睇再睇。

嗒小鮮肉

熟女愛食小鮮肉唔係冇理由,皆因精壯嘅體格加上持久力,令呢班處於虎狼之年嘅女士興奮無比,叫床聲自然零舍響亮,呢套由Jizz Center推出嘅《She's Too Young For Me》,就係以大食熟女嗒小鮮肉為主題,片中4位脫星Kristina Rose、Kelly Klass、Lynn Love以及Milla Mason,個個都係做得又叫得,四仔迷點可能唔興奮呢?至於故事講呢班熟女空虛又寂寞,好想精壯小鮮肉滿足到佢哋。劇情老土唔緊要,最緊要嘅係佢哋嘅叫床聲真係好誘惑。

碟評

既然要聽班脫星喺床戰中叫得有幾咁響亮,梗係要睇最激嘅作品啦,首選係《Staff Favorites》最具觀賞性,除咗係專家推介嘅合輯作品外,更因為一眾脫星均大有來頭,而佢哋之所以能成為脫界天后,演出梗係正啦!至於《The Best of Gina Gerson》亦係視聽享受嘅佳作,尤其係鍾意蘿莉脫星嘅一定唔可以錯過。《She's Too Young For Me》同樣係唔錯嘅選擇,熟女愛嗒食小鮮肉嘅主題夠晒貼地。