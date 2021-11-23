唔少男士嘅深宵娛樂係睇四仔，咁深宵「音樂」就梗係片中脫星嘅淫聲浪語啦！唔係講笑，如果睇四仔時調靜音，官能享受絕對係打晒折扣，因為視覺同聽覺一樣咁重要，好似今日介紹嘅幾部作品以吹奏為主題，所以一定要開聲睇喇！

專家精選

令四仔迷睇到血脈沸騰兼聽出耳油嘅作品有唔少，但係對四仔專家嚟講，乜嘢至叫做極品嘅叫床聲呢？咁就要睇呢套由Hustler推出嘅《Staff Favorites》，其最大賣點係所收錄嘅脫星演出片段，均嚟自Hustler嘅專家推介，當中包括製片及導演，從佢哋嘅專業眼光同聽覺嚟挑選出最精彩嘅片段，絕對具有說服力。至於收錄咗邊位脫星嘅演出呢？包括Gianna Dior、Emma Hix、Karlee Grey、Whitney Wright等超過10位脫星，當中更不乏天后級脫星，佢哋實力過人，叫聲更動人。

重溫經典

講到最蝕骨銷魂嘅呻吟聲，必數呢位嚟自俄羅斯嘅蘿莉天后脫星Gina Gerson，2012年出道嘅佢，演出作品眾多，應該從邊套開始睇好呢？最近片廠Private就為佢推出由出道以嚟嘅精彩合輯《The Best of Gina Gerson》，等大家可以一次過重溫佢嘅經典演出，從迎戰大雪茄男優、制服誘惑、車震初體驗及野外狂歡等場面都有齊，每幕都極盡官能享受，令四仔迷聽得興奮又睇得過癮，值得大家一睇再睇。

嗒小鮮肉

熟女愛食小鮮肉唔係冇理由，皆因精壯嘅體格加上持久力，令呢班處於虎狼之年嘅女士興奮無比，叫床聲自然零舍響亮，呢套由Jizz Center推出嘅《She's Too Young For Me》，就係以大食熟女嗒小鮮肉為主題，片中4位脫星Kristina Rose、Kelly Klass、Lynn Love以及Milla Mason，個個都係做得又叫得，四仔迷點可能唔興奮呢？至於故事講呢班熟女空虛又寂寞，好想精壯小鮮肉滿足到佢哋。劇情老土唔緊要，最緊要嘅係佢哋嘅叫床聲真係好誘惑。

碟評

既然要聽班脫星喺床戰中叫得有幾咁響亮，梗係要睇最激嘅作品啦，首選係《Staff Favorites》最具觀賞性，除咗係專家推介嘅合輯作品外，更因為一眾脫星均大有來頭，而佢哋之所以能成為脫界天后，演出梗係正啦！至於《The Best of Gina Gerson》亦係視聽享受嘅佳作，尤其係鍾意蘿莉脫星嘅一定唔可以錯過。《She's Too Young For Me》同樣係唔錯嘅選擇，熟女愛嗒食小鮮肉嘅主題夠晒貼地。