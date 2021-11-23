專吸渣男︱張育玲變惡女　愈鬧愈得寵

網紅張育玲（Kathy）憑參加ViuTV《造美人》而備受關注，現時她每日都會開Live，專吸納男觀眾，每月穩定有5位數收入。在眾多主播之中，她自認性格「另類」，因為既粗魯又愛爆粗，偏偏有觀眾很受落，當正她是「女友」：「有時觀眾會管我，畀說話我聽，我件衫暴露少少會話我，聽到其他人向我表白，會呷醋話介意，真係好似男友咁管住，不過佢哋知我好惡，唔會亂嚟。」

Kathy經常會在直播中鬧人，她說：「佢哋通常係打字，可能我覺得有一句對我有少少冒犯，我真係會鬧、會爆粗。（觀眾駁嘴？）佢哋唔會駁嘴，因為我鬧得有point嘛！可能咁佢哋覺得好好笑，所以我成日都話佢哋係被虐。」

第三者介入被分手

早前Kathy有份參與鍾培生主辦的擂台戰，與口罩小姐Ollie對打一幕，被形容像屋企兩雙貓仔對打，雖然最後輸了拳賽，但賺了幾個月操練瘦身，身材更見玲瓏浮凸。不過目前單身的她，試過同時間有2、3個人在網上當眾表白，都被她大派檸檬，並斬釘截鐵表示絕不會跟觀眾拍拖。她自爆戀途上遇過不少渣男，擇偶條件已降至是「正常人」便可，她無奈地說：「可能吸引力法則，本身好吸渣男，最渣一個係識咗第三者要同我分手，佢同第三者分手後，若無其事再搵番我。」

Profile

身高：1米58

三圍：32B-24-34

體重：45Kg