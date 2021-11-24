【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月二十丙子水除日

吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開業、立法、出行

忌：作灶、修廚、納畜

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

面帶笑容，管好脾氣，有利拓展人脈關係。

金牛座

只要有耐性就冇問題，眼前一切正在好轉。

雙子座

抱持積極心態做事，可望獲得理想成果。

巨蟹座

想討好某人，卻猜不透對方心思，忐忑不安。

獅子座

待人接物要保持和善態度，說話別太刻薄。

處女座

跟老友傾訴心事，可解除心中疑竇與無力感。

天秤座

做好人要量力而為，以免給自己留下爛攤子。

天蠍座

心情差勁，很想花錢買開心，但要有節制。

人馬座

別對家事不聞不問，宜抽空為家人分憂。

山羊座

謹記多一事不如少一事，日子會過得較平穩。

水瓶座

買份禮物表達心意，對提升人緣運有幫助。

雙魚座

情緒大起大落，不宜約會，易遭另一半埋怨。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）馬 易破財

鼠

工作壓力大，幸獲朋友支持，不覺煩惱。

牛

事業運極佳，可望展現才華，勿失良機。

虎

正財運上升，趁勢默默耕耘，回報理想。

兔

人際關係下跌，容易與身邊人發生口角。

龍

人緣佳，抽空陪家人，可感受家庭溫暖。

蛇

充滿正能量，事業發展有望取得突破。

馬

是日沖煞，破財風險高，花錢要理性。

羊

防人之心不可無，易因誤交損友而破財。

猴

事業上迎來好消息，是時候大展拳腳了！

雞

財運下滑，收入遜於預期，信心受挫。

狗

貴人強而有力，可帶挈正財運與事業運。

豬

工作運稍遜，但中午過後，情況會好轉。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

羊：低調溫馴 合作性強

羊在十二生肖中，本領看似不及很多生肖，為何能成為十二生肖之一？從「羊」字在古文的發展，可見古人常以羊來形容各種美好的價值。「羊」、「祥」互通，自古以來羊已有吉祥之意，故有「三羊開泰」之說。「羊」和「美」字也有關聯，古人云：「羊大則美。」即肥大的羊包含美的意思。而「善」字的原形是「羊」和「誩」的結合；還有「義」字，我之上有羊，源自羊為人類犠牲的精神。

羊容易飼養及管理，性格溫馴合群，不會互相攻擊，其羊毛、羊肉及羊奶有很大的實用價值，自古受到北方遊牧民族所重視，也是財富的象徵，古時都以擁有羊群而自豪。

傳說上古時代，凡間常鬧飢荒，人們只可以吃野草維生，並無五穀。某天神羊來到凡間，憐恤凡人的苦況，於是回到天庭玉帝的御田，偷取「粟、豆、麻、麥、稻」五穀的種子帶到凡間，次年凡間便增加了糧食，並且有麻衣可穿。凡間生活改善，舉行盛大的祭祀儀式，卻因此揭發了神羊偷取了五穀種子。玉帝盛怒將神羊押到凡間宰殺，並規定人們要吃掉羊肉，人們也只好依從。但隔年神羊行刑之地，有羊娃出現，自此更在人間繁衍後代，並供人食用。後來人們得悉玉帝要選十二生肖，一致推薦羊成為其中之一。