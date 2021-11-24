大S曾遭家暴？ 好友爆兩件事令汪小菲放唔低

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲宣布離婚，引起中港台網民熱議，雖然不少評論都指摘大S，但有指大S於這段婚姻中，比大家所想的付出更多。大S自小家庭就很複雜，家中有3姊妹的她排第2，有一個嗜賭如命的父親，又有一個貼愛玩的妹妹小S，有指其父影響了一家人的生活，因為太喜歡賭博，賭輸了就家暴，其母哭完又哭就是啞忍，直到大S長大，才幫着媽媽，故長大後的大S，一直都渴望有一個幸福家庭。

大S曾自認愛靚仔，偶像是金城武，之後因合作拍劇與藍正龍及周渝民拍拖，但最終都分手，直至她與汪小菲於安以軒的生日會上遇見後，二人一見鍾情，相識個多月便拍拖，第4次見面就訂婚了，女星嫁入豪門，新聞不斷。直至被喻為「中國互聯網第一人」的張朝陽及「富二代」王思聰等人與張蘭、汪小菲鬧翻後，對汪小菲相當看不起，不時出言狂踩他，指汪小菲靠媽買靚車、溝女明星、自稱少爺等。

而王思聰更曾指大S嫁錯人，更於其社交平台留言，指大S有錢，家庭幸福，王思聰竟留言爆大S曾遭家暴，他謂：「還有甚麼家庭幸福，家暴的時候沒報道而已。」當時此事成了網上熱搜，而大S亦只簡單回應了三個字「沒關係」，相當無奈。

如今大S和汪小菲離婚已成定局，身為二人好友的王偉忠，透露汪小菲現在當然很難過，捨不得小孩，也捨不得過去10年這段過程。王偉忠過去是大、小S的老闆，十年前汪小菲和大S在海南島舉行婚宴時，王偉忠也有受邀請。王偉忠表示之前沒聽說大S已經辦離婚一事，這兩天看到新聞相當感慨，他也認為中台婚姻維持的確辛苦，為兩人選擇分開覺得遺憾。