放學去拍劇勁辛苦　炎明熹喊唔出導演出招KO

無綫「聲夢小花」炎明熹（Gigi）日前於學校為新劇《青春本我》拍攝，由於當晚傍晚時份拍攝，Gigi放學便要趕過來開工，故一臉疲態。此劇快拍快播，更已定於下月5日播映，她謂：「拍埋呢幾日就完，少少攰，因為放學就過嚟，辛苦梗係辛苦，但自己已經享受咗個過程。（有戲癮？）係有咗投入感覺，前排開始有啲經驗，開始唔捨得，之前拍喊戲我喊唔出，導演就引我喊。（佢點引你？）就係唔講得，因為唔係幾想用眼藥水，到第2次拍時我就MOOD到喊得出。」說到劇中角色如她現實生活中一樣，比較文靜，她謂：「因為導演都想角色附合自己真實性格多啲，所以叫「青春本我」，咁樣自己容易少少，如果突然要我演啲活潑角色，可能難HANDLE啲！」她又指未有想法之後想演甚麼角色，自言是一個「沒諗法」的人，「如果有一樣嘢我好想做我會講，但係我又冇乜經驗，不如公司決定咗再安排畀我嘗試。」

此外，說到劇中母親陳煒指見她很瘦，故不時買東西給她吃，Gigi聞言即開心謂：「係呀！陳煒媽媽真好人，第1次見佢覺得佢做戲真係好犀利，之前收到劇本我有幻想畫面出嚟，但到真係拍嗰日，係真係同我幻想嘅一樣，仲要係更加好，我真係嘩咗出嚟！陳煒前輩個樣好深刻喺我個腦度，佢個樣好容易記，好親切，有似曾相識嘅感覺。」

她透露拍完此劇會忙於為本周日的《星光熠熠耀保良》綵排，問她平時與其他「聲夢學員」開工時有否一起唱歌，她笑謂：「因為我哋拍劇少咗好多時間練歌，所以一得閒就忍唔住唱吓，正式時就會變得好安靜、投入。」

另外，ViuTV的《全民造星IV》中，花姐至愛的邱彥筒同樣是劉海髮型，更被指與Gigi好相似，她說：「我近排拍劇都冇乜點留意，但有聽人講過，因為一拍嘢我就好少睇手機，會MISS咗好多嘢，但我覺得每個人性格都唔同，所以冇話邊個似邊個。」