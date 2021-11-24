東方日報C1：陳自瑤強硬通牒　同蔡思貝誓不兩立

王浩信和陳自瑤的婚姻近年被傳破鏡重圓，以為婚變風波就此終結，不過有指她仍視老公的緋聞為心中一根刺，在眾多緋聞「第三者」中，令她「最唔順超」的正是視后蔡思貝！有爆料者稱陳自瑤私下向友人發「通牒」講明難容蔡思貝，無論幕前和朋友聚會都堅持「敵我分明」。

藝人陳自瑤（YoYo）與視帝王浩信的10載婚姻經歷風風雨雨，最近始告復合。隨着YoYo近兩年事業發展平步青雲，先後憑綜藝節目《好聲好戲》及《識貨》彈起，更於拍攝中的無綫新劇《有種好男人》孭重飛，她在公在私都開始「有要求」！據悉早前她通知身邊好友及劇集監製等，明言不希望與老公曾傳緋聞的蔡思貝（Sisley）同場，實行有你冇我，即使對方貴為視后，亦一樣冇面畀！

YoYo與王浩信多年來屢傳分居甚至婚變，但近年似有轉機，兩人不時一同出席友人生日會及家庭活動，明顯重修舊好！惟近日王浩信被問到感情生活時，依然三緘其口。未知是否擔心老公依然「三心兩意」，YoYo對王浩信與Sisley一度傳得疑幻似真的緋聞更見耿耿於懷，表明態度，與Sisley完全劃清界線。向來性格率直的她，近月更知會身邊人，指倘若日後有飯局聚會邀她出席的話，希望搞手識做不要同時向Sisley發邀請，亦私底下向相熟劇集監製明言，不希望與這位「死敵」結片緣，用盡方法誓要劃清界線，難怪今年無綫高層樂易玲生日，僅得Sisley 到賀，「常客」YoYo及王浩信卻突然絕迹。

台慶同場互當透明

Sisley對於YoYo出手力圖「斬纜」雖耳有所聞，但完全不當一回事，而剛過去的無綫台慶夜她更悉心打扮，以華麗晚裝及應無綫安排以「本屆視帝視后」身份，翹實王浩信於紅地氈登場，全程表現風騷。身為正宮的YoYo可能一早已知公司有此安排，特意揀選超性感湯碗胸戰衣，企圖「挽回劣勢」兼搶鏡，結果甫出現即成全場焦點，更有傳媒發現「好戲在後台」，原來進場後YoYo與王浩信及大批藝人站在一起，王浩信趁此時回頭望實太太，期間雙方有3秒鐘交談，盡顯默契。此時被冷落的Sisley則找來好姊妹劉佩玥「訴苦」，形成趣怪畫面。而整個台慶夜，YoYo 與Sisley各據一方，完全當對方透明，關係惡劣不言而喻。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：