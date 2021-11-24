拳王︱黎耀祥譚俊彥首集即鬥「肌」　解構人物關係

萬眾矚目嘅台慶劇《拳王》昨晚（23日）首播，一開始就見黎耀祥（祥仔）喺擂台上比賽，赤裸上身大晒健碩身材，靈活閃避對手出拳，之後又使出空中劈腿、勾拳等招數，最後勝出獲金腰帶。鏡頭一轉，祥仔係泰拳拳手譚俊彥（Shaun）嘅教練，兩個情同兄弟，Shaun諗住打埋最後一場拳賽就退役，同祥仔、有錢仔「Ben少」翟威廉一齊開拳館，但當祥仔知道同Shaun對打嘅係曼谷拳王就即刻勸退，免得徒弟「衰收尾」，相反Shaun想喺最後一戰盡地一煲，最終畀佢如願上台。

為劇集狂操練、化身成「肌人」嘅Shaun喺搽埋拳王油之下，胸肌兼腹肌更顯凹凸有致，身材符合職業泰拳拳手角色。賽事分三回合，期間Shaun一直處於下風，直頭係被對手撳住嚟打，仲要下下中頭！就喺呢個時候，坐喺觀眾席嘅翟威廉聽到朋友講話呢個曼谷拳王曾經打死對手，而呢件事冇被報道係因為佢畀咗筆揞口費死者家屬。

第二個回合甫開始之際，曼谷拳王凌空跳起、再用手踭撼落Shaun頭頂，見Shaun當場「爆缸」頭破血流，狀況甚為恐怖，急救員檢查過後就同祥仔講要中止賽事，但祥仔冇理，衝上擂台問Shaun意願後繼續最後一個回合嘅比賽。頂硬上嘅Shaun再被打中倒地，靠意志力企番起身批踭反擊逆轉勝！

眾人去到酒吧慶功，先行離席嘅Shaun途中見到有女仔被「執屍」，就挺身而出同男子打鬥，祥仔見到即刻上前制止，但Shaun逃不過再被木棍打中頭部，祥仔急帶離開，點知Shaun突然流鼻血昏迷送院，惟最終因蛛網膜下腔出血傷重致死！其後Ben少反口撒資，飾演Shaun細佬嘅張振朗深知哥哥遺願係開拳館，就將筆30萬保險金畀咗祥仔。

張振朗攞哥哥遺物嘅時候獲得一隻USB，入面錄影咗Shaun最後一場嘅比賽，及後佢發現祥仔冇聽急救員嘅勸喻，一口咬定哥哥嘅死係同佢有關。拳館開張之日，佢踩上門找祥仔晦氣，雙方爭執下張振朗意外推跌對方撞落鐵架暈倒，被告傷人坐監，出席唔到Shaun嘅喪禮之餘，又幫唔到嫲嫲（羅蘭飾）賀壽，更喺獄中知道嫲嫲中風入院。