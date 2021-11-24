林奕匡彈冇聲琴扮Enjoy　阿慈冧莊做MV女主角

唱作男歌手林奕匡（Phil）今年推出一系列以「匡」式哲學為題的作品，作品全數收錄於全新EP《PHILOSOPHY》，而碟中最新作品《解答》MV亦同步上架，為Fans送上雙重禮物！《解答》是Phil本年度的壓軸新歌，與填詞人Oscar曾討論如何讓小朋友得到快樂，雖然雙方各有想法，但言談間沒有對錯，也沒有得出結論，他們認為這樣的討論，開啟了很多可能性，讓大家再深入探討。而MV是以白色為主，Phil對設計讚不絕口：「好多謝創作團隊今次砌咗部琴，喺生命樹伸展出嚟，係一件真係好靚嘅事，拍MV仲做埋封面。」雖然Phil自彈自唱的場面不時在演出場合中出現，但今次演出卻考起他：「其實佢個琴好難彈，因為冇聲！我冇試過彈一個冇聲嘅琴，所以都要練熟啲先去拍，最緊要個效果好睇！」

繼上一首《關於愛的碎念》MV邀得網紅倪安慈（阿慈）擔任女主角後，今次「添食」再邀請對方參演《解答》MV。Phil笑言今次辛苦了阿慈：「好少可搵同一個女主角拍兩個MV，好多謝佢，今次有一場要佢喊，係實實在在要喺個海度喊，阿慈負責演迷惘沉重嗰方面，我係開解佢嗰個人，辛苦佢喇！」