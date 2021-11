格林美提名　Jay-Z累積83個提名成為史上最多

國際樂壇盛事、《第64屆格林美音樂獎》將於來年1月31日在美國洛杉磯舉行,而提名名單昨晚公布。美國樂壇天王Jay-Z獲「年度大碟」以及「最佳饒舌歌曲」兩項提名,以累積83個提名超越音樂大師昆西鍾斯(Quincy Jones)的80個累積提名,成為格林美史上獲最多獎項提名的男歌手!

而Jay-Z的天后老婆Beyonce目前仍然以累積79個提名成為格林美史上獲最多獎項提名的女歌手。至於今屆最多提名就是美國R&B音樂人Jon Batiste,他獲11項提名暫時領先。其中角逐兩個大獎—「年度作曲」以及「年度大碟」。

僅次於Jon就是男歌手Justin Bieber、新星Doja Cat 以及女歌手H.E.R.,他們分別獲8項提名平起平坐。而小天后Billie Eilish和今年跑出的拉丁新力軍Olivia Rodrigo就各獲7項提名,成績驕人 !

至於剛於上月復出樂壇推出新大碟的瑞典殿堂級組合ABBA亦憑新歌《I Still Have Faith In You》提名「年度作曲」與Justin Bieber、Billie Eilish 等後輩爭獎,今次是組合成立48年來首次提名格林美!

而去年因不獲提名而公然批評《格林美音樂獎》的加拿大天王The Weeknd,今年就憑與Kanye West合唱的歌曲《Hurricane》獲「最佳旋律饒舌」提名,此外,他有份參與Kanye和Doja Cat的兩張大碟亦同獲「年度大碟」提名。