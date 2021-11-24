32E林明禎攬實細佬游水惹熱議　網民：玩得有啲過火

馬來西亞女神林明禎擁有32E豐滿上圍同Fit黃蜂腰，加上樣子甜美，俘虜咗唔少宅男嘅心！佢除咗有個索家姐林詩枝之外，仲有兩個細佬，佢話好錫細佬，佢話過如果細佬畀人恰嘅話，佢一定會出盡辦法保護去細佬嘅！但係佢因為成日為工作要周圍飛，所以佢今年返唔到馬來西亞同細佬慶21歲生日，所以佢喺社交網晒出舊合照，留言：「今天家裏的小寶弟21歲生日，不知道多少年沒幫小寶弟慶祝生日了，然後也只有舊照發發，健康快樂喔！」佢仲有大晒以前同弟弟去游泳嘅片段話：「不知現在跳水技術如何了！」

片中睇到佢喺泳池從後攬實細佬，騎上去要細佬孭住佢游水，佢哋就好似連體嬰一樣咁游水，場面相當甜蜜，唔知以為佢係同另一半「鴛鴦戲水」呀！除此之外，喺食飯嗰陣，着上露腰裝嘅佢，飲住紅酒喺細佬身邊跳舞扭動蛇腰，玩到好忘我咁喎！

唔少網民睇完片段之後都議論紛紛，有網民就話「覺得佢同細佬玩得有啲過咗火」、「地球上最幸福的弟弟」，有網民就話「好想有個咁嘅家姐」、「我也想當她弟弟」，而有網民就話佢被細佬「無視」嘅舉動覺得好好笑，因為佢大晒黃蜂腰，喺細佬身邊跳舞嗰陣，佢細佬望都冇望過佢一眼，只係專心睇手機囉！