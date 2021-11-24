自爆遇上「九霄驚魂」！珍妮花羅倫絲竟然最驚死唔去？

奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）最近榮登名人雜誌《Vanity Fair》封面。在訪問中她自爆2017年夏天曾遇上「九霄驚魂」險喪命！

她憶述事發時經過，表示當時與兩名兄弟以及愛犬Pippi從家鄉美國肯塔基乘坐私人飛機飛抵紐約，飛行途中她乘坐的雙引擎私人飛機其中一個引擎失靈，她當時知道自己之後或會死亡，開始留語音短訊給家人，並開始祈禱。她說：「當時我諗：『天啊，或者我哋會死唔去？我會成為火燒嘅受害者，咁我會好痛苦，但至少我哋生還。懇請主耶穌，比我保持住我嘅頭髮。讓你愛髮之擁抱着我。千祈唔好令我光頭。』此外，她亦提及2014年她與多位女星的裸照外洩事件，她指由於目前仍有傳媒刊登，所以創傷會永久存在。

另方面，珍妮花回應新片《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）片酬不及男拍檔里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）一事，她收2,500萬美元片酬，而里奧仔就收3,000萬美元片酬，珍妮花的收入只是里奧仔的收入83%。不過珍妮花不介意，她說：「里奧仔比我更有票房叫座力。我對自己的片酬超開心同幸運。」