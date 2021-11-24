捧紅「E女郎」　Edan冧譚旻萱：香港女仔代表！

人氣男團MIRROR成員Edan今年單飛連推幾首Solo歌，簡直係瞄準新人獎出擊！除咗啲歌備受關注之外，幾首歌嘅MV故事都非常之高質，搵嚟嘅女主角更個個都係索爆靚女，包括有《E先生連環不幸事件》嘅Mandy（譚旻萱）、《小諧星》嘅性感女神周秀娜同《My Apple Pie》嘅林愷鈴，全部被「爵屎」（Fans暱稱）統稱為「E女郎」！

近日Edan破天荒跨台同「狼人殺男神」、華語情歌手邱鋒澤合作，推出一曲兩用新歌《一表人才》（廣東話版）同《年青有為》（國語版），喺MV入面Edan再次出動首任「E女郎」Mandy，而女方日前亦喺社交平台公開幕後花絮，見佢坐喺Edan隔籬、以最近距離聽到佢彈鋼琴散發魅力，直頭係恨死成班「爵屎」！

期間Edan有講點解搵Mandy「再續前緣」，佢話每次拍MV個女主角都係好重戲份，而新歌因為再要同台灣Crossover，變相女主角出鏡時間得幾秒，但戲份又好緊要，所以即刻諗到Mandy，仲趁機大讚對方靚女：「好代表到香港女仔、好Stunning、有佢畫面好睇、台灣又少見呢種面孔，同埋大家都睇過《E先生》，某程度上係延續番個故事，可以畀大家有個想像空間，我哋中間發生過啲咩事呢、點解今次佢約咗我又放飛機呢！」Mandy今次飾演Edan嘅前度，二度再狠飛對方：「我又飛你好衰呀！」啱啱先讚完Mandy嘅Edan聽到即抵死變臉：「所以你係一個賤女人！」即被Mandy怒睥，笑翻全場！

而Mandy亦有發表感言指，可以再做Edan嘅MV女主角都好開心，仲記得今年1月中先拍《E先生》，依家嚟到年尾再拍，覺得好似為呢一年畫上咗個完美句號咁：「喺20歲同Edan合作過兩次，由中學完大個女、大個仔咁，差Locker就可以Re-U！」