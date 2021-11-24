《呂布情傾貂蟬》︱王志良林穎施歌舞演繹亂世愛情

被喻為粵劇界新生代金童玉女的王志良與林穎施，將合演由資深傳媒人彭美施任出品人的新作《呂布情傾貂蟬》，並定於下月12日假西九文化區戲曲中心大劇院公演，由於首場內部反應熱烈，早前宣布加開明年2月26、27日兩場，並於今年11月26日公開售票。

《呂布情傾貂蟬》籌備1年多，經歷了逾80次會議，還邀得汪明荃（Liza）題字，老倌羅家英任藝術指導，相當受重視！兩位主角王志良與林穎施正密鑼緊鼓綵排，日前抽空接受本報專訪，拍照時已感受到他們之間的火花，原來他們是青梅竹馬，早於13歲已認識，其後一起練功及出埠演出，默契深厚。雖然多年來合作無間，但面對今齣劇目，二人也大呼困難，首先故事有別於過往以政權為主，反而着墨於亂世愛情世界，並以歌舞形式呈現，如呂布初次與貂蟬見面的場口便是其一，而「呂布試馬」亦被喻為重頭戲。

水墨風效果唯美

身兼劇目舞蹈總監的穎施透露，既要為12位舞蹈員編舞，又要兼顧整齣戲，非常忙碌！她說：「其中一場用中國國畫元素水墨風去演繹，比較唯美，亦有留白感覺；另一場就用唔同道具，畀大家有思想空間。我覺得『貂蟬拜月』場口好特別，究竟點樣顯示大愛，為國家犧牲色相、貞操同青春呢？內心戲有一定難度。」

首場便要應付「呂布試馬」的志良，直言要練好體力、腿功及跳躍動作：「同馬僮練好多次，唔只做成套10分鐘嘅動作，仲要兼顧好多嘢。我都練咗十幾年，試過失手向後翻，後來練練吓對自己有要求。最開心係有次演繹時，觀眾嘅掌聲次數達50次，即係每一個動作觀眾都有反應，希望今次都可以。」

羅家英傳授經驗

談到羅家英為劇目出任藝術指導，志良與穎施指他經常陪排戲，又不吝嗇分享過往經驗：「家英哥好接受新思維，大家交流得好開心，佢都有寄語我哋努力啲；Liza姐就請老師同我哋上堂寫大字，好錫我哋。」而宣傳海報反傳統充滿電影感，他們表示是整個團隊一起構思：「我哋鍾意唔同嘅藝術媒界，唔只粵劇，去美國都有睇百老匯騷，喺香港會關注電影，所以海報都想有自己睇法，表情同甫士特別Tune到唔會好粵劇Feel，盡量年輕化一啲，想藉呢次機會令大學生對粵劇有更深認識。」

沈慧林一拍即合贊助傳承文化

《呂布情傾貂蟬》不僅演出從傳統中創新意，連贊助商之強亦創紀錄，包括鑽石贊助「善」暨徐美琪中港台一心慈善基金有限公司；金贊助「寬魚國際」；銀贊助「阿一即食鮑魚」；銅贊助「J5最快供應鏈有限公司」；冠名贊助更是享譽中外的「萬希泉陀飛輪」，創辦人暨董事長沈慧林雖然非常年輕，但深受傳統文化影響，與今次粵劇出品人彭美施（施姐）說起歷史十分投緣，遂二話不說提出以冠名贊助身份支持，更安排紅隧口巨型廣告牌宣傳1個月。

今次是沈慧林首度贊助粵劇演出，他說： 「透過今次贊助，對我們品牌亦注入了新動力，因為製作陀飛輪腕錶是匠心獨運的工藝，正如粵劇是一門用心用功的藝術，彼此都堅持傳承文化。我已在構思設計有關粵劇的陀飛輪，這個合作好有意義，未來施姐的出品，我會繼續全力支持。」