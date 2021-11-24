【簡潔生活學】從斷捨離學懂珍惜與感恩

很多人知道我做收納師，除了是因為個人喜歡整理家居，另一個原因是，我希望藉收納服務，幫助一些有困難的人士（無論是經濟或心理方面），例如母親的抉擇，或者單親家庭協會，曾經上門探訪或舉辦講座等等。

為了接觸更多不同層面人士，我亦加入了亞太女企業家協會（BLA），這個協會由一班在職及熱心公益的女士所組成，透過舉辦各種慈善活動，幫助社會上有需要的女性和基層家庭。最近BLA籌備一個大型慈善活動，主要為本地一間非牟利組織：香港社區組織協會（SOCO 社協）籌款，社協亦以服務基層市民為主，包括：籠屋、板房租戶、獨居老人、新移民婦女、貧窮兒童等等，為他們提供各種支援服務。

這個名為「聖誕童樂運動日」慈善籌款活動將於12月21日舉行，主要為一群住在深水埗的低收入家庭小朋友，提供教學及託管服務的支援、補貼40個受惠家庭日常開支。除了上述機構，也獲得運動資訊平台Sportify協助籌備攤位遊戲。

其實在近年疫情下，這群小朋友只能返半日學，而父母亦因為要照顧他們要留在家無法外出工作，收入大減，日常生活自然也受到影響。我作為3個孩子的媽媽，深明兒童的成長及學習環境非常重要。

至於活動當日，我會帶同子女一起參與，因為可趁機教育他們，希望他們明白現時生活豐足是十分幸福，要好好珍惜和感恩。

雖然一次活動未必有很大幫助，不過，就算一小步，也是個好開始，希望更多人關注基層人士的生活。想起當初成立收納服務公司時，我們的宗旨也是希望幫助更多慈善團體，特別是教育方面，希望好好培養我們的下一代。

收納的宗旨，除了是摒棄不必要的物品，同時也要學懂珍惜擁有的一切，希望這個觀念能傳承到下一代。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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