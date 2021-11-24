宋宛穎首做司儀獲網民激讚　邵初中萬元利是請食魚蛋？

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍邵初及最上鏡小姐楊培琳，聯同鄭俊弘、伍富橋到一間小學出席《愛心曲奇暖萬家》活動。講到宋宛穎日前在台慶首次擔任司儀，被網民大讚表現亮眼淡定，她開心笑言：「真係㗎？我未睇大家評論，都想知大家點睇，原來有咁多好聲音。（下次再挑戰做大騷司儀？）想呀，想吸取多啲經驗，愈做愈好。」講到當日拍住汪明荃、鄭裕玲等前輩，她就謂不算太緊張：「因為有綵排，大家熟落咗，唔係太緊張，佢哋都好照顧我，佢哋係我嘅學習對象，成日向佢哋偷師學口才。」而提到其當晚服裝阻人，她笑言是公司安排，粉紅色配合喜慶，邵初即幫口謂有霸氣。

講到邵初就抽中一萬元利是，她笑言未攞：「未諗好點樣用。（請食飯？）會呀，不過如果全部人一人一粒魚蛋我都唔知夠唔夠，所以攞咗之後再從長計議。」她又笑言自己從來沒有抽獎運：「所以嗰日都嚇親，可能選咗港姐開始行運。」問她們可想像宋宛穎一樣，做大騷司儀？她和梁凱晴坦言都想嘗試不同工作，楊培琳亦表示：「梗係想，但我自己都有不足，我面對多人就會唔夠膽講嘢，所以要吸取多啲經驗、練多啲先得，自己未試過做司儀，都會同幾位港姐傾多啲，講嘢自然啲。」提到之後工作，宋宛穎表示會再出席保良局和東華兩個大騷，問到可想再做司儀，她即謂：「好啊！」