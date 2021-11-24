100 Sunreef Power　動力雙體船之最

由兩隻瘦長船體橫向連成一體的「雙體船」（Catamaran），好處多多，除了有力承受較大的風浪及減少高速航行時遇到的阻力外，對比同噸位的單體船亦有着較大的寬度，給船艙帶來更大的空間。及至近年，新開發的動力雙體船因融合了機動船的優點，成為不少航海愛好者的新寵，像最近亮相的「100 Sunreef Power」，更把動力雙體船的尺寸及住宿環境提升至最高水平！

猶如海上超跑

「100 Sunreef Power」是波蘭豪華雙體船製造商Sunreef Yachts的新作，船體長28.63米，以複合材料製成，表面髹上奢華的玫瑰金與低調的深灰色，配合有型的運動線條，猶如海上的豪華超跑。性能方面，它配備了兩個1300HP的發動機，若以10節速度前進，可航行逾3,000海里，具備跨越大西洋的能力。

活動空間充裕

由於「100 Sunreef Power」的船體寬度達13.5米，令船上的活動空間更為充裕。首先，它的前甲板有30平方米，船尾甲板有25平方米，飛橋甲板更有85平方米；第二，船上有5間附帶浴室的客房，可供10位客人留宿；第三，大廳面積達88平方米，為同尺寸遊艇中較大的，加上周邊安裝了大型的全景玻璃窗，令整個空間更見開揚。

內部設計典雅

內部設計方面，以柔和的淺色為主調，光線亦十分充足，再以天然橡木貼面、玫瑰石英、黃銅裝飾、黑白瓷磚、訂製櫥櫃等不同元素作點綴，予人典雅舒適的觀感，跟型格的外觀形成強烈反差。另外，整艘遊艇都採用了超現代、節能的空調系統，可在不使用發電機的情況下，提供一整晚的冷氣。

可建戶外影院

娛樂設施方面，遊艇上設有休閒區、酒吧、用餐區、日光浴區、水療池、健身房等等。另外，船主可考慮安裝高端音響系統、可伸縮投影儀和屏幕，打造私人戶外影院。此外，船尾設有液壓平台及車庫，可用來放置水上玩意，亦可組合成大型海灘俱樂部（Beach Club），一個設計兩種用途，新穎而實用。

規格表

船長：28.63米

船寬：13.5米

總噸位：300GT

甲板：2層

油缸容量：20,000升

水箱容量：2,400升

引擎：2 × 1300HP