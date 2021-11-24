【聖誕外賣】傳統西菜有氣氛又有優惠

距離聖誕還有個多月，今年出遊計劃依然受阻，聖誕自然留港消費。這個時候開始考慮主題外賣餐點正合時，傳統的西式主題美食有很多人捧場，若然是大班親友的話，一隻火雞、蜜汁火腿等壓場大菜自然少不了，另外還有凍肉拼盤、牛扒等傳統西式派對美食，最適合和朋友開心Share，預早訂購的話會有早鳥優惠，早訂早享受。

選擇多多

要訂大分量的聖誕套餐，搞手就要精打細選，以平靚正為主要目的。網上到會專門店豐食FEAST由現時至2022年1月5日推出多款訂節日派對套餐，包括巨型特級燒牛肉套餐、聖誕火雞套餐和德國鹹豬手及香腸拼盤套餐，所有套餐可用優惠價加購燒烤醬烤雞翼或煙三文魚田園沙律，如果點選10至12人分量套餐，可免費升級意大利氣酒酒。網上亦有單點菜式選擇，如日式照燒汁焗挪威三文魚 、魚子醬冷切風乾肉拼盤、芝士肉醬千層麵、雞肉丸伴薯蓉及番茄醬及芝士煙肉粟米串等，由現時至12月8日預訂會有85折早鳥優惠。（2日前預訂）

松露香火雞

肉類和菇菌一向很夾，灣仔薈景由12月1日至2022年1月2日推出「佳節外賣」，其中一款普天同慶套餐的主角是松露牛油燒火雞配香草豬肉餡，除富肉香還有淡淡松露香，另外配有鮮果大蝦沙律、榛子焗椰菜仔、美式燒豬肋骨、抹茶紅豆聖誕木柴蛋糕和聖誕樹頭蛋糕。節日歡聚套餐的主角是慢燒豬肉卷，再加吞拿魚尼高斯沙律 、肉腸栗子焗飯 、越式燒雞翼、抹茶紅豆聖誕木柴蛋糕和焗蜜糖芝士餅。單點亦有松露牛油燒雞和菠蘿蜂蜜燒火腿等，由現時至12月16日前預訂有85折優惠，消費滿指定金額（折扣後計算），可獲贈紅酒或白酒乙折。（3日前預訂）

壓軸甜點

除了火雞、火腿或牛扒，甜品亦相當重要，尖沙咀Hotel Icon由12月1日至2002年1月2日推出聖誕派對美食外賣，除有法國原隻聖誕火雞、蜜汁火腿片和威靈頓牛柳等傳統美食，配上葡萄酒套餐，美酒佳餚相當豐富。今年還特別推出朱古力聖誕限定甜品。立體精緻的聖誕甜品樹，掛滿了馬卡龍、曲奇餅、士多啤梨朱古力等，另一款聖誕禮物盒，內有雪花、聖誕樹、馴鹿、薑餅人等造型的聖誕甜點，用來送禮紀夠晒靚。（3日前預訂）

小家庭之選

小家庭或小規模的聖誕派對，就要精準計算需要的菜式分量，以免浪費。香港四季酒店由12月1日至12月31日推出多款主題外賣套餐，除了主菜和各式配菜外，還特地設計適合的套餐，如4道菜聖誕晚市套餐，由前菜煙熏三文魚、南瓜湯配帶子、主菜是慢煮西冷，最後以聖誕朱古力木頭蛋糕作結，可借4人享用。另一款慢火烤野胡椒澳洲M4和牛西冷，配有烤南瓜、羊奶芝士香草油金寶和烤根菜，同樣適合4人享用。 （3日前預訂）

分量十足

若然是大班朋友聚會，又或是想慰勞員工的話，一次過點選的大分量套餐最方便不過。到會網站Star Kitchen由現時至12月16日可預訂於2021年12月24-26、31日及2022年1月1日供應的聖誕到會套餐，這個套餐足足可讓30人分享，內有3款前菜，主菜有香檸芝士汁焗魚柳、BBQ汁燒豬肋骨、香檸芝士汁焗魚柳、BBQ汁燒豬肋骨、芝士肉醬焗長通粉和黑松露燴飯共6款，除有配菜外，還有3款甜品，包括應節薑餅曲奇、清香京都抹茶卷和甜美的杧果芝士餅，若然不夠還可以用優惠價再選烤美國火雞或斧頭扒，無論有幾多人品嘗，相信都足以應付。（7日前預訂）

酒店級火雞盛宴

很多人覺得聖誕節不能少了火雞，而The Mira Hong Kong就由11月26日起至12月26日推出「聖誕火雞盛宴」（適合6-10人享用），選用美國牧場飼養的火雞，伴以多款調味料、香草及杏脯餡料，以及傳統聖誕豬包毯、黑松露香滑薯蓉及越橘莓蘋果甜酸醬，與親朋好友團聚最啱。而酒店餐廳Yamm則推出「味力饗宴」直送服務（最少3小時前預訂），而Mira Plus會員更享9折優惠，讓巴絲打安在家中也能享用節日豐盛美饌，而2款融會中西美饌均可供6位享用，有岩鹽燒虎蝦、雲丹海鮮芝士醬焗龍蝦、慢燒西班牙黑毛豚腩肉、火炙岩鹽吞拿魚腩炸飯卷等多款美食（兩款套餐菜式各有不同），食物均以保溫盒奉上，更可選擇於酒店自取或直送到屋企，方便得很。

瑞典滋味

歐洲各地的聖誕氣氛相當濃厚，過時過節都有大餐，瑞典風格的IKEA由12月1日至2022年1月2日推出6至8人分量的外賣自取派對套餐和多款小食，套餐除有原隻聖誕糖烤雞，還有傳統的瑞典肉丸坐鎮，其他有煮天多利雞胸凱、蔬菜薯餅、薯條、通粉等，再加上紅果子芝士餅和有汽的水果味梳打，配搭亦算多樣化。由現時至11月30日前預訂，可享約85折早鳥優惠。單點除了有肉丸，還有不同口味的薯片揀，適合年輕一族。（5日前預訂）