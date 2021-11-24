羅霖自爆10歲時被𠝹頸驚險經歷：留有血㾗！

藝人羅霖和彭健新（健仔）今日（24日）出席活動，撐藝術家馬興文的巡迴展覽，他們即場用噴漆在藝術品上噴色，健仔太重手用紅漆噴到像「流血」，要馬興文幫忙補色。羅霖透露疫情期間留意到街上多了行為異常的人，行街也變得機警，不過自爆小時候就試過被癲佬𠝹頸，當時她只有10歲，與家姐放學行經戲院門口，被迎面男子用鐵皮𠝹頸，她說：「好彩唔係刀，條頸留咗條血㾗，第一時間呆咗，太驚嚇，之後報警都捉唔到個人。」

正因有過這樣經歷，所以她除教仔要機警外，亦要多做運動，有突發事就跑，平日亦有畫畫幫助減壓。另外，她透露29日再返大陸工作，今年第三次做檢疫隔離，因為怕黑，故已感到恐懼，自言以前做空姐時，也不敢看鬼片，是次會逗留兩個月，聖誕不能陪仔：「農曆新年如果需要直播帶貨，就唔返住，要養家，冇辦法。（搵番個人陪？）諗住內地搵番個，內地男人多過女人。」

同場的歌手彭健新（健仔）透露有跟馬興文（Simon）學畫畫：「佢叫我隨意畫，然後佢加幾筆，見到作品仲以為自己係高手，真係神來之筆。」Simon早前與郭富城（城城）合作作畫，二人相交10多年，十分老友，問到城城有否天份？Simon：「城城7個月前差啲，不過好勤力，書法愈來愈好，有自己風格，可以一筆一氣呵成，我哋一齊好融洽。」他透露是次在港共舉行6場展覽，明天是最後一場，原本留港1個月，現已逗留了3個月，想幫手推動更多正能量。本身他是香港人，在上海發展3年，將來打算一半時間留港。