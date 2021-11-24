拳王︱譚俊彥一出場就被打死　劇透會以另一種方式出現

無綫台慶劇《拳王》昨晚（23日）首播，劇情相當緊湊，除了有兩場重點擂台戲，亦清楚交代了石傲山（黎耀祥飾）、海正曦（譚俊彥飾）及海正藍（張振朗飾）三大重要人物之間的關係及恩怨！

之前為了正曦這個拳王角色喪減22磅，兼體脂減剩10%的譚俊彥，角色設計討好正氣，可惜因在擂台上慘遇缺德對手襲擊頭部，加上賽後頭部再遭重創，結果出場僅得一集便宣告死亡，不少網民對此大呼大捨，揚言想多看譚俊彥之演出。

對於網民厚愛，譚俊彥表示感謝，並笑言：「作為一個演員，只要接咗個角色就要認真對待，無論係一集、半集甚至係一場戲，都應該全力以赴。戲份多與少唔係重點，重點係我有冇演好呢個角色。大家放心，我之後會繼續以另一個方式喺套劇入面同大家見面。」譚俊彥又指該場拳擊賽事拍攝相當認真，除了有泰拳經驗豐富的冼灝英、黃澤鋒現場指導外，就連譚俊彥劇中對手也是專業拳手：「我哋拍呢場戲都拍咗成個通宵，但我覺得值得。」據知，飾演譚俊彥對手的演員名為沙弟，外號「冬陰公」，是前泰國及前清邁拳王，曾打過153場職業比賽，勝出次數高達132次。