王梓軒自認「問題兒童」　被老師罰坐櫈腳

藝人王梓軒主持的無綫節目《演鬥聽》成功贏得口碑，早前他便與演鬥Band成員鄭嘉嘉和張可永（Byron），向多位教育界要員及30位校長們，以環保主題即興創作一首2分鐘的歌曲，用音樂宣揚環保重要性。

當日，王梓軒、鄭嘉嘉和Byron以特別嘉賓身份表演，收集現場人士提供的「減炭」、「再重用」作素材，花了5分鐘便成功創作一首2分鐘長的環保歌，不過外國長大的Byron，因要記着觀眾提交的中文詞，搞到甩轆甩晒嘴！王梓軒話：「之前慈善團體搵我，話不如我哋將《演鬥聽》某一啲concept、某一啲音樂遊戲帶嚟學校教啲小朋友，等佢哋可以一齊合作多啲，有多啲自信心呀！更可以將佢哋觀察嘅事物提高，今次我哋3個帶咗一個小小嘅示範，因為《演鬥聽》入面，即興好重要，咁我哋嚟到小學嘅禮堂同好多教育方面好重要嘅人士分享，一個即興創作會係點㗎呢？最精彩就係會甩轆，哈哈！」

Byron尷尬地表示：「哈哈！要加啲中文詞落去，自己啲詞就唔記得晒，不過呢個活動好有意義。」嘉嘉與Byron同樣已為人父母，亦有教開小朋友，但嘉嘉暫時只想教12歲以下的小朋友，嘉嘉說：「其實12歲以下嘅小朋友比較上冇咁勞氣，佢哋問嘅問題比較簡單啲，同埋天真啲，大個啲就...（駁嘴？）嗰啲啦！」Byron則說：「So far啲家長問我，點解你咁有耐性嘅？如果佢哋跳跳紮，唔想學，我咪由得佢跳囉！佢哋放晒電就會坐定定可以教。」將音樂創作帶入學校給予學生啟發和正能量，是梓軒一直很想做的事，梓軒說：「如果我哋真係做呢個Program，希望大家會支持，我都好希望可以教導小朋友用音樂創作來表達自己。」

談到兒時話題，梓軒指自己小時候「好大鑊」屬「問題兒童」，他謂：「我小學時問啲問題好複雜，問到啲老師會嬲嬲地，覺得我煩，答唔到就攞張鐵櫈反轉咗，我成堂淨係坐住張櫈腳，佢係要不停懲罰我先會收聲，所以希望你哋唔好遇着呢啲！」