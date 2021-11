日本女星有村架純,今年憑演出電影《她和他的戀愛花期》、《浪客劍心最終章 The Beginning》等創下票房佳績。她今日(24日)亮相當地男士雜誌主辦的《GQ Men Of The Year 2021》頒獎禮,接受「年度最佳女演員」榮譽。穿上銀白露肩晚裝的她,大晒香肩,透露明年會接受更多作品及角色挑戰。

同樣獲獎的26歲日本男星志尊淳,今年因患急性心肌炎及確診新冠肺炎2度停工,他笑言是活了26年來最痛苦的一年。其餘得獎者還有男星北村匠海、北大路欣也、役所廣司及奧運滑板金牌得主堀米雄斗等。