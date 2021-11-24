瘋傳內地「睡粉絲」！譚詠麟採取法律行動保聲譽

現年71歲的樂壇校長譚詠麟（阿倫）捲入桃色風波，消息曝光後，迅速引來網友熱議。該網友在社交平台爆料，指有一名天王級香港男歌手，疑跟23歲的女粉絲上床，而該女粉絲亦是爆料人的女朋友，又上載一男子在酒店房的背脊相。

爆料者稱透露女朋友和該巨星一起之前，就知道她追星，自己一直支持她，出於相信從不多問，亦不會查看女友手機，但在「雙11」（本月11日）那天，卻發現了女友的購物清單，上面有男生香水和襯衣，再查女友手機後再發現，她的隱藏相冊中，有不少她和這位男歌手的親密照片，才發現自己被騙了。爆料人又指原來女友瞞着自己去上海住兩天，就是和這位歌手住在一起。

事件發生後，爆料者沒有發火，只將事件埋藏，可是幾天後發現，女友又要去上海找朋友逛街，而該歌手的社交網坐標也在上海，最後爆料者Tag了譚詠麟的名字及湖南衞視，而譚詠麟當時在湖南台錄製節目《時光音樂會》，爆料者又炮轟男歌手有太太，但仍跟女粉絲曖昧。對於事件愈傳愈盛，譚詠麟所屬的唱片公司環球唱片表示：「經理人公司藝能和校長現在處理事件中，正採取法律行動。」

而藝能亦發出聲明，指對於有人在社交平台發布有關譚詠麟的不實消息和報道，藝能和譚詠麟對此作出強烈譴責及否認所述事件，聲明又指譚詠麟過去幾十年熱愛工作，傾力扶持後輩，對粉絲十分尊重，對於傷害他個人形象行為不會坐視不理，必定會採取適當法律行動，以制止有心人利用媒體傷害他人。而在藝能發聲明之時，爆料者再上載多張疑似譚詠麟的背影相「贈興」。