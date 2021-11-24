小雪過後，氣溫驟降，刮臉寒風撲面而來，脆弱的皮膚那裏吃得消？尤其沒有衣服遮蓋禦寒的臉部，就最容易因寒冷燥而變得缺水及敏感不適。如不趁現在好好加強護理，只會令皮膚問題加劇。快來看看以下的護膚油保養術，就能養出豐潤美肌，打好肌膚抗寒的底子。

日常保養 多加一道護膚油修護

不少人印象中的護膚油都是又油又黏，塗上臉後久久不能吸收。其實新一代的護膚油已經大加改良，質感輕盈如水，容易推抹也很快被皮膚吸收。適量的使用，例如單擦按摩臉部或混搭其他保養品，可倍大護膚功效。

1.乳液、乳霜加油 油封鎖水

天氣急凍來不及為護膚品換季？現正使用的乳液、乳霜補濕功效未如理想？混和1滴護膚油就能起到油封鎖水作用，令肌膚不再乾燥繃緊，又或引起痕癢不適。

2.面膜濕敷加油 潤澤到底

用化妝水抹拭全臉後，用1滴護膚油按摩臉部，再敷上面膜，能夠將面膜的養分完美的封存起來，避免剛剛灌注的營養成分流失。

3.粉底加油 輕盈貼服

冬日化妝的最大難題就是上妝後皮膚流失水分，因而出現卡粉和脫妝。建議在日常粉底中加入1滴質地輕盈的護膚油，便能更易上妝，而且延長妝容的持久度，令妝效貼服得來亦散發細緻自然光澤。

身體不同部位也要仔細照顧

在急冷的天氣下，除了臉部受當其衝受影響，身體各部位如手背、手肘

或雙足也特別容出現乾燥、痕癢、龜裂或敏感不適。所以洗熱水澡時水要控制在攝氏28、29度，因為水的溫度愈高，皮膚會愈乾，洗澡時間亦不可超過10分鐘，洗完澡後要立即擦乾身體，然後塗抹補濕用品，鎖住水分。如果等到皮膚完全乾透，大約超過5分鐘後，就錯過了最佳的補濕時間了。另外，長時間在戶外吹風或每次洗手後，唇部及手部都會乾巴巴的，所以應隨身攜帶潤唇膏及便攜裝裝潤乳，以備不時的補濕之需。

另外，也要留意避免一些加快肌膚乾燥的壞習慣，例如：過度清洗和去角質、轉季不更換補濕產品、使用會擾亂皮膚天然酸鹼值的清潔產品及飲水不足等，好讓皮膚在寒流衝擊下，依然水嫩飽滿有光澤。