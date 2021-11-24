四大唱將開騷︱露雲娜一講個仔就爆喊：永遠愛上他！

「風行的音樂永續演唱會」早前因颱風影響順延至前日（22日）舉行，「四大唱將」大AL張武孝、方伊琪、露雲娜及歐信希唱出各自經典名曲，並在台上真情剖白，Encore部分更唱出多首快歌，觀眾都企起身一起唱一起跳，全場氣氛熱爆之下圓滿成功結束。

方伊琪更與其音樂家夫婿謝永康「婦唱夫彈」，為了演唱會努力喼弗的歐信希染了新髮型登場，再加上時裝設計師為他設計的舞台服裝。雖然在前輩面前他是「師弟」，他在台上說：「今次能與前輩同台演出，我視為自己的升班試，所以當然要來一個大變身。」隨即外套變成如哈利波特畢業袍，寓意向下一個階段進發。

當演唱哥哥名曲《有誰共鳴》前，在台上再將紫色哈利波特畢業袍變成一件黑色西裝型長褸戰衣，他更感觸哽咽表示：「在音樂路上幸運地遇上伯樂，我嘅經理人鍾慧慧，多謝她，我才有機會等了36年推出首張專輯，她更為我打造演藝事業，希望繼續發光發熱。」

靚聲天后露雲娜(Rowena )壓軸登場，先唱出《千年女王》與《傳說》，令全場掌聲雷動，她在台上表示已超過兩年未有近距離與觀眾演唱，在疫情困擾下，自己情緒都有受影響，但每當不開心就想到自己94歲媽媽，對方是自己的正能量，提到兒子她更感動流淚： 「我的力量就來自個仔，我對他是一見鍾情，由佗住他肥了60磅，但見到他出生，31年來健健康康成長，我到現在仍深深記得見到他的情景，一眼就永遠愛上他。」