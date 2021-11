ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》現正熱播,其中19歲嘅「翻版炎明熹」邱彥筒(Marf)率先跑出,獲導師許廷鏗(Alfred)睇中之餘,更贏得網民激讚係全能選手,力捧成為大熱。

節目播出後,Marf社交網粉絲人數激增10倍至4.8萬,近日佢於網上開直播,吸引逾2千人持續觀看,其中佢自爆由15歲開始學舞,曾跟MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)及Lokman(楊樂文)習舞,更同《全民造星III》出身嘅歌手ANSONBEAN(陳毅燊)係同門師兄妹,跟同一位外籍跳舞老師學跳舞。雖然佢自言唱歌只係學咗兩個月,但佢即席演唱吳雨霏及謝安琪嘅歌曲大展歌喉,獲網民大讚有天分。而直播期間,Alfred都有上線收看,仲留言笑指:「I love Marf a bit more than I love you myself too.(我都鍾意Marf多過我自己。)」